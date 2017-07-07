Özelleştirmede bu yaz 'HES' rüzgarı esecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 3 ay içerisinde toplam 256,4 megavat kapasiteye sahip 10 hidroelektrik santrali (HES) için son teklifler alınacak. Söz konusu kapasitenin özelleştirilmesiyle 1,5 milyar lirayı aşan bir gelir sağlanması bekleniyor.

ÖİB verilerinden yapılan derlemeye göre, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait santrallerden ilk olarak 14 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da bulunan ve 3 megavat kurulu güce sahip Dinar 2 HES için son teklifler alınacak.

Balıkesir'de yer alan 20 megavat kapasiteli Manyas HES için ise istekliler son tekliflerini 21 Ağustos'a kadar ÖİB'e sunabilecek.

Bu santrallerin ardından, grup halinde özelleştirilecek ve toplam kapasiteleri 55,4 megavat seviyesinde bulunan Çine, Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES'leri için son teklifler ise 23-24 Ağustos'ta alınacak.

Yenilenen Menzelet ve Kılavuzlu ihalesi

ÖİB'in planlamasına göre, son olarak geçen yıl ihale edilen fakat devri gerçekleştirilmeyen Kahramanmaraş'taki Menzelet ve Kılavuzlu HES'leri için ise yenilenen ihalede, son teklifler 11 Eylül'de alınacak.

Toplam kurulu güçleri 178 megavat olan bu santraller için geçen yıl yapılan ihalede en yüksek teklif, 1 milyar 250 milyon lira olmuştu.

Bu arada, Eskişehir'deki 38 megavat kapasiteli Yenice HES için ise son teklifler bugün mesai saati bitimine kadar verilebilecek.

ÖİB'in programında yer alan 256,4 megavatlık söz konusu 10 HES'in özelleştirilmesinden geçen ihaledeki teklifler dikkate alındığında, toplamda yaklaşık 1,5 milyar lirayı aşan bir gelir bekleniyor.

Türkiye'nin 27 bin megavat seviyesindeki hidroelektrik kapasitesi, toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor. Elektrikteki toplam kurulu güç ise geçen ay itibarıyla 80 bin megavatı buldu.