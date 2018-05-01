Özbekistan'dan Türk yatırımcılara "serbest bölge" fırsatı

Özbekistan Ürgüt Serbest Ekonomi Bölgesi Müdürü Jamşid Haydarov, serbest ekonomi bölgesi ve yatırımcılara sunulan fırsatlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in geçen yıl ülkenin Harezm, Buhara, Semerkant ve Fergana vilayetlerinde 7 yıla kadar vergi ve gümrük ödemelerinden muaf tutulacak 4 serbest ekonomi bölgesi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını ifade eden Haydarov, Semerkant'taki Ürgüt Serbest Ekonomi Bölgesi'nin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Haydarov, 2019'dan itibaren bölgede yaklaşık 196 milyon dolarlık 60 projenin hayata geçirileceğine işaret ederek, "Şu an bölgede 4 projenin çalışmaları başladı. Yıl sonuna kadar bu sayının 30'a ulaşmasını bekliyoruz. Bu projelerden 6'sı Türk yatırımcılara ait yeni projeler olacak. Serbest bölgenin tüm altyapısı hazır, yatırımcıları davet ediyoruz." dedi.

Elektronik, halıcılık, tekstil, ayakkabı ve küçük ev aletleri gibi sektörlerden firmalarla anlaşmalar yapıldığını anlatan Haydarov, yıl sonuna kadar 3 Türk şirketinin çalışmalarına başlamasının beklendiğini bildirdi.

Haydarov, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Semerkant'a uçuş gerçekleştirdiğini, dolayısıyla bölgeye ulaşımın da kolaylıkla sağlanabildiğini dile getirdi.

Serbest bölgede yatırımcıların, yatırım miktarına göre 3 seneden 10 seneye kadar tüm vergilerden ve üretim amacıyla getirdikleri ürünlerde gümrük ödemelerinden muaf tutulacaklarını belirten Haydarov, "Yatırımcılar hiçbir ödeme yapmadan ürünlerini üretip buradan başka ülkelere ihraç edebilecekler. Türk yatırımcılar buradan Avrasya ve Asya pazarına ulaşabilirler. Ürgüt Serbest Ekonomi Bölgesi bizzat Türk yatırımcılarını ülkeye çekmek için açılmıştır." diye konuştu.

Haydarov, serbest ekonomi bölgelerinin ülkelerin ekonomik kalkınmasındaki önemine işaret ederek, ilk etapta Ürgüt Serbest Ekonomi Bölgesi'nden yıllık yaklaşık 70 milyon dolarlık ihracat yapılmasının beklendiğini, aynı zamanda yaklaşık 4 bin 400 kişiye istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Söz konusu bölgenin iki ülke ticari ilişkilerine de katkı sağlayacağını vurgulayan Haydarov, "Türkiye ile Özbekistan'ın ticari ilişkileri daha da güçlenecek, iki ülke daha da yakınlaşacak. Türk yatırımcılar için elimizden gelen bütün desteği sağlayacağız." ifadesini kullandı.

"Yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor"

Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nda Ürgüt Serbest Bölgesi'nde faaliyet göstermek için görüşmelerde bulunan Yurttor Tekstil AŞ temsilcisi Ahmet Zeki Torun da 2004'ten bu yana Özbekistan ile çalıştıklarını belirterek, ülkeye hem ihracat hem de buradan ithalat yaptıklarını söyledi.

Özbekistan ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirerek yatırım yapmak istediklerini belirten Torun, bu doğrultuda Ürgüt Serbest Ekonomi Bölgesi yöneticileriyle görüşmelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Torun, bölgede akrilik iplik tesisi kurmayı planladıklarını, bunun için de ciddi finansmana ihtiyaç duyduklarını belirterek, Türkiye ve Özbekistan'da yatırımcılar için sağlanan desteklerden faydalanabilmek için girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Ürgüt Serbest Ekonomi Bölgesi'nde arazi desteği sunulduğuna dikkati çeken Torun, gümrüklerde ve vergilerde de ciddi destekler sağlandığını, bölgenin yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA