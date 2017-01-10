Özbekistan'da ihracat yasağı sona erdi

Özbekistan'da "ihracat yasağı" kalktı

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in imzaladığı kararla, aralarında tahıl, et ve süt ürünleri ile deri ve ipek ham maddelerinin de bulunduğu bazı ürünlerin ihracatına izin verildi.

Özbekistan'da, aralarında tahıl, et ve süt ürünleri, şeker, bitki yağı, deri ve ipek ham maddelerinin de bulunduğu bazı ürünlerin yurt dışına ihracatına izin verildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan kararla, ülkede daha önce bazı ürünlere getirilen ihracat yasağı kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan karara göre, daha önce ihracatı yasak olan tahıl ürünleri, un ve un mamulleri, dana ve tavuk eti, et ve süt mamulleri, şeker, bitki yağı, deri, kürk (astragan derisi de dahil) ve yün ham maddeleri, antik eşyalar, renkli metal atıkları, koza ve ipek ham maddesi ile ipek atıkları, plastik ambalaj atıkları bundan sonra yurt dışına ihraç edilebilecek.

Söz konusu ürünlerin yurt dışına satışı için bu ürünlerin ihracatına ilişkin kontratın devlet gümrük idarelerine sunulması gerekecek. Kararın, ülkedeki girişimciliğin desteklenmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi amacıyla alındığı bildirildi.

Özbekistan hükümeti daha önce, stratejik önem taşıyan veya ülkede işlenen ve iç tüketime ancak yetecek ürünlerin yurt dışına ihracatına yasak getirmişti.Özbekistan'da "ihracat yasağı" kalktı

Özbekistan'da, aralarında tahıl, et ve süt ürünleri, şeker, bitki yağı, deri ve ipek ham maddelerinin de bulunduğu bazı ürünlerin yurt dışına ihracatına izin verildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından imzalanan kararla, ülkede daha önce bazı ürünlere getirilen ihracat yasağı kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan karara göre, daha önce ihracatı yasak olan tahıl ürünleri, un ve un mamulleri, dana ve tavuk eti, et ve süt mamulleri, şeker, bitki yağı, deri, kürk (astragan derisi de dahil) ve yün ham maddeleri, antik eşyalar, renkli metal atıkları, koza ve ipek ham maddesi ile ipek atıkları, plastik ambalaj atıkları bundan sonra yurt dışına ihraç edilebilecek.

Söz konusu ürünlerin yurt dışına satışı için bu ürünlerin ihracatına ilişkin kontratın devlet gümrük idarelerine sunulması gerekecek. Kararın, ülkedeki girişimciliğin desteklenmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi amacıyla alındığı bildirildi.

Özbekistan hükümeti daha önce, stratejik önem taşıyan veya ülkede işlenen ve iç tüketime ancak yetecek ürünlerin yurt dışına ihracatına yasak getirmişti.