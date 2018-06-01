Özelleştirme Yüksek Kurulu'ndan 4 şeker fabrikasının satışına onay

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (Türkşeker) ait Elbistan Şeker Fabrikası'nın 297 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışı onaylandı.

Alpullu Şeker Fabrikası'nın 150 milyon lira bedelle en yüksek teklifte bulunan Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, Burdur Şeker Fabrikası'nın ise 487 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Erser Grup Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu'na satılmasına onay verildi.

ÖYK, Muş Şeker Fabrikası'nın da 230 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişim Grubu'na satışına onay verdi.

Kaynak: AA