OYAK ve Renault Grubu ortaklıklarına 27 yıl daha devam kararı aldı

İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, emeklilik fonu OYAK ve dünya otomotiv endüstrisi oyuncularından Renault Grubu Türkiye'deki ortaklıklarını yeniledi.

MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ ile OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nın iki hissedarı 26 Haziran 2018'de Fransa'da imzaladıkları yeni ortaklık sözleşmesi ile "uyumlu ve güçlü iş birliğine 27 yıl daha devam" kararı verdi. Sözleşmenin imzaları OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve Renault Grubu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bollore tarafından imzalandı.

Verilen bilgiye göre, iş birliğini yeni döneme taşıyan sözleşme, Renault Grubu'nun Türkiye'deki endüstriyel ve ticari faaliyetlerini kapsıyor.

MAİS, Renault ve Dacia marka otomobillerin satış ve satış sonrası, yedek parça ve servis hizmetlerini yürütmeye devam edecek. OYAK Renault da araç, motor ve vites kutusunun üretim ve ihracatında rol oynamayı sürdürecek. Bu yeni sözleşme ile her iki tarafın hisse oran dağılımında bir değişiklik olmazken, yeni sözleşme, ortak hedefleri Türkiye'de endüstriyel ve ticari liderliklerini sürdürmek olan iki ortak arasındaki ilişkilerin sağlamlığını kanıtlamayı amaçlıyor.

"Ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacak"

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem şunları kaydetti:

"Bu birlikteliğin her iki gruba olduğu kadar, ülkemiz ekonomisine de önemli bir katma değer sağlayacak olmasından büyük heyecan ve gurur duyuyoruz. Otomotiv, yaklaşık 150 milyar dolar olan ihracat hacminden aldığı yüzde 21'lik pay ile lider sektör. OYAK Renault, 288 bin adetlik ihracat ile otomobil ihracatında birinci sırada yer alıyor. İç pazara gelince, Türk tüketicisinin OYAK ve Renault'ya olan güveninin bir göstergesi olarak 2017 yılını lider marka olarak tamamladık.

Bu başarı, iki grup arasındaki sağlam iş birliği ve ortaklığın bir meyvesi. Bu anlaşma ile başlayacak yeni dönemde otomotiv grubu şirketlerinin karlılıklarında da önemli gelişme ve iyileşmeler sağlanacaktır. Yenilenen sözleşmenin, yeni başarıları beraberinde getireceğinden şüphemiz yok. Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

"Türkiye'de lider konumdayız"

Renault Grubu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bollore de, şirketin anlaşmanın yenilenmesiyle bugün Türkiye'deki tarihinde yeni bir sayfa açtığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"50 yıldır yer aldığımız ve halen Renault ve Dacia markalarımızla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye'de MAİS'in katkılarıyla lider konumdayız. Türkiye globalde de Renault Grubu'nun 6'ıncı büyük pazarı. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük yatırımcılarından biri olup binek otomobil ihracatında birinci sırada yer alıyoruz.

Ulaştığımız bu başarı dinamiğini, karşılıklı güven tazelediğimiz ortağımız OYAK ile sürdürmek istiyoruz. Renault Grubu'nun Türkiye ve Avrupa'daki başarısına katkı sağlayan Bursa'daki OYAK Renault Fabrikaları, kalite ve performans açısından grubun en iyi fabrikalarından biridir. Ortaklığımızın yenilenmesi, Renault için Türkiye'de yeni projeler geliştirmenin yolunu açıyor."

Kaynak: AA