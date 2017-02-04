ÖTV ve KDV indirimi piyasayı hareketlendirdi

Bakanlar Kurulu kararıyla beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesi ve mobilyada da KDV oranının aynı tarihe kadar yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi ürünlerin fiyatlarını düşürdü.

Beyaz eşya mağazası satış müdürü Osman Akbulutlar, ÖTV indiriminin sektör temsilcileri ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Tüketicinin ürünleri daha uygun fiyata alabileceğini belirten Akbulutlar, "Kur artışlarından dolayı son günlerde beyaz eşya ve dayanıklı tüketim mallarında ister istemez zam yaşanmıştı. ÖTV'nin sıfırlanmasıyla nişanlı çiftlerimiz, yeni evlenecek olanlar ve uzun yıllar evli olup beyaz eşyalarını yenilemek isteyenler bize şimdiden talep göstermeye başladı. ÖTV indiriminin ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Beyaz eşya piyasasının hareketlendiğini anlatan Akbulutlar, "Örneğin bin 500 liralık bir buzdolabı aldığımızda ÖTV indirimiyle bu bin 400 liraya düşüyor. 3 bin liralık üründe ise fiyat 2 bin 800 liraya düşüyor. Bu tüketici için de dolar artışları ve zamlardan sonra bir fırsata dönüştü" dedi.

Vatandaş fiyatlardan memnun

Beyaz eşya almak için mağazaya gelen Soner Deniz, evlenmeyi planladığını ifade ederek, ÖTV indiriminden faydalanmak istediğini kaydetti.

Selahattin Demiroca ise eşine çamaşır makinesi alarak sürpriz yapmayı planladığını anlattı. Demiroca, "En son 30 yıl önce beyaz eşya almıştık. Eskiyen çamaşır makinemizi değiştirmeyi istiyoruz. Uygulama bizi çok memnun etti" şeklinde konuştu.

Mevlüt Tun ise ÖTV indiriminin ardından eşine ütü alarak sürpriz yapmayı planladığını belirtti.

Mobilya mağazası müdürü Ramazan Kıran da mutfak takımı, salon takımı ve yatak odası takımları gibi mobilyaların fiyatlarının yüzde 10 düşürüldüğünü söyledi.

Söz konusu indirimin özellikle yeni evlenecek çiftler için fırsat yarattığını dile getiren Kıran, "KDV'nin düşürülmesiyle birlikte müşterilerimizden yoğun rağbet görüyoruz. 30 Nisan'a kadar mobilyasını yenilemek isteyen ve düğün hazırlığında olan çiftlerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Çiftlerimiz mağazamıza gelsinler yüzde 10 indirimle mobilyalarını alsınlar" ifadelerini kullandı. AA