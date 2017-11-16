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ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti

Meclis Genel Kurulu'nda Torba Kanun mesaisi sürüyor.

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ÖTV düzenlemesi Meclisten geçti

TBMM Genel Kurulunda "Torba tasarı" olarak bilinen tasarının engelliler için ÖTV muafiyetini düzenleyen madde kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Torba Tasarıda, engelliler için ÖTV muafiyeti, her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin TL'yi aşmayan araçlar için uygulanacak. 

Motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak.

Düzenleme 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.

Öte yandan sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içecekleri, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak.

Sebze suları, yüzde yüz meyve suları, doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş meyveli soda ise kapsam dışında tutuldu.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: torba tasarı, ÖTV, Meclis Genel Kurulu
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