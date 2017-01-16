Otomotiv üretim ve ihracatına o ilimiz damgayı vurdu

Türk otomotiv endüstrisinin 2016 yılında traktör hariç 1 milyon 485 bin 927 adetlik üretiminin yüzde 25,81'ini, 1 milyon 141 bin 382 adetlik ihracatının ise yüzde 24,48'ini tek başına gerçekleştiren Tofaş iki kategoride de yılı lider kapattı.

İhracatını yüzde 60 civarında artıran Tofaş'ın ardından yine Bursa'da üretim yapan OYAK Renault her iki kategoride ikinci sıraya yerleşti.

Adet bazındaki toplam üretimin yüzde 48,69'u (723 bin 495 adet), ihracatın ise yüzde 48,14'ünü (549 bin 532 adet) karşılayan Bursalı otomotiv "dev"leri, üretim ve ihracatın yaklaşık yarısına imza attı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, 2015'te traktörler hariç toplam 1 milyon 358 bin 796 adet olan üretimini 2016'da yüzde 9,36 artışla 1 milyon 485 bin 927'ye taşıdı.

Firma bazında 2015'te 278 bin 254 adet olan üretimini, yüzde 37,82'lik (105 bin 241 adet) rekor artışla 383 bin 495 adede çıkaran Tofaş, toplam üretimin dörtte birinden fazlasını (yüzde 25,81) tek başına karşılayarak liderliğe yerleşti.

Tofaş'ı toplamda 340 bin adet ve yüzde 22,88'lik payla OYAK Renault, 333 bin 749 adet ve yüzde 22,46 payla Ford Otosan, 230 bin 10 adet ve yüzde 15,48 payla Hyundai Assan, 151 bin 236 adet ve yüzde 10,18 pay ile de Toyota izledi.

Tofaş'ın ihracatında artış oranı yüzde 60'ı geçti

Türk otomotiv endüstrisi, 2015'te traktörler hariç toplamda 992 bin 335 adet olan ihracatını ise 2016'da yüzde 15,02 artışla 1 milyon 141 bin 382 adede çıkardı.

Firma bazında üretimdeki sıralama, ihracatta da değişmedi.

2015'te 173 bin 743 adet olan ihracatını, yüzde 60,84'lük (105 bin 701 adet) rekor artışla 279 bin 444 adede taşıma başarısını gösteren Tofaş, toplam ihracatın yaklaşık dörtte birine (yüzde 24,48) hem kendi hem de Bursa imzasını koyup, bu kategoride de birinci oldu.

Tofaş'ı toplamda 270 bin 88 adet ve yüzde 23,66 payla OYAK Renault, 256 bin 706 adet ve yüzde 22,49 payla Ford Otosan, 207 bin 234 adet ve yüzde 18,15 payla Hyundai Assan ve 109 bin 184 adet ve yüzde 9,56 payla Toyota takip etti.