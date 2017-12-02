Otomotiv test merkezi için imzalar atıldı

Türkiye'nin otomobili projesinden sonra otomotiv test merkezi için de düğmeye basıldı. Projenin imzaları Bursa'da atıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, otomotiv test merkezinin Türkiye'nin otomobili projesiyle eş zamanlı yürütüleceğini söyledi.

Özlü, "Yerli marka otomobil projesinin takvimine uygun bir şekilde, yani oradaki takvim 24 artı 24. yani ilk 24 ay tasarım, 2. 24 ay seri üretim fazıdır. projenin takvimine uygun bir şekilde test merkezini de hayatını geçireceğiz."

Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da 2018 yılının ikinci yarısında ilk piste kazmanın vurulacağını açıkladı.

"3 pisti, 7 laboratuvarı olacak"

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"3 pisti olacak 7 laboratuvarı olacak. Gerek Türkiye'de yerli üreticilerimizin ürettiği otomobillerin gerekse yurt dışında üretildiği halde burada test imkanı olacak bir yer olacak burası. Sadece yerli otomotiv değil, aynı zamanda savunma araçlarımızın da burada yapılacağını, aynı şekilde otomotiv yan kollarına ilişkin hususlarının da burada yapılacağını ifade etmek istiyorum"

Otomotiv test merkezi, Bursa Yenişehir'de 4 bin 350 dönümlük arazi üzerine kurulacak.

Kaynak: TRT Haber