Otomotiv sektöründen ihracat rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında en çok ihracat yapan sektör, 2 milyar 903 milyon dolarla yine otomotiv oldu. İhracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,6 artan otomotiv sanayisi, toplam dış satımdan yüzde 21,4 pay aldı.

Otomotiv endüstrisinin ihracatı 2018'in 4 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırılığında yüzde 19,8 artarak 11 milyar 130 milyona yükseldi.

Son 12 aylık dış satım toplamı da 30 milyar 365 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen sektör, tüm zamanların en yüksek "son 12 aylık" ihracat rakamını elde etti. Otomotiv sanayisinin "son 12 aylık" ihracatı, martta 29,8 milyar dolar, şubatta 29,3 milyar dolar, ocakta ise 28,8 milyar dolar olmuştu.

İhracatta aslan payı AB'nin

Otomotiv endüstrisi, bu yılın 4 ayı itibarıyla en fazla ihracatı 1 milyar 657 milyon 340 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Sektörün Almanya'ya ihracatı 2018'in ocak-nisan aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,05 arttı.

Aynı dönemde otomotiv sanayisinin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 1 milyar 273 milyon 383 bin dolarla İtalya, 1 milyar 193 milyon 780 bin dolarla Fransa takip etti.

Otomotiv ihracatının lideri Bursa

Yılın ilk 4 ayındaki 11 milyar 130 milyon dolarlık otomotiv sanayisi ihracatının yüzde 88,3'üne tekabül eden 9 milyar 830 milyon dolarlık kısmı Marmara Bölgesi'ndeki 4 ilden yapıldı.

Otomotiv endüstrisinin ihracatında, Bursa 3 milyar 43 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ili, 2 milyar 531 milyon dolarla İstanbul, 2 milyar 366 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 890 milyon dolarla Sakarya takip etti.

Sektörün ihracatı, ilk 4 ayda geçen yılın aynı döneminde göre İstanbul'da yüzde 41, Kocaeli'de yüzde 31, Sakarya'da yüzde 15, Bursa'da yüzde 1 arttı.

Ankara 412,6 milyon dolarlık, İzmir 226,8 milyon dolarlık, Manisa 171,5 milyon dolarlık ve Manisa 114,1 milyon dolarlık otomotiv sanayisi ihracatı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA