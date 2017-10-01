Otomotiv sektörü temsilcileri 11-12 Ekim'de İstanbul'da buluşacak

Otomotiv piyasasında global gelişmelerin ve yeni trendlerin ele alınacağı 4. Dünya Otomotiv Konferansı, 11-12 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu konferans kapsamında, yerli ve yabancı otomotiv sektörü temsilcileri İstanbul Hilton Bosphorus Otel'de bir araya gelecek.

Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Hindistan, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, İran, Belçika ve Macaristan'dan 50'nin üzerinde konuşmacı, global trendlerin Türk otomotiv endüstrisini nasıl etkileyeceği, Endüstri 4.0, robotlaşma beraberinde gelen dijitalleşmede Türkiye'nin konumu gibi sektörün geleceğine yön verecek konuları masaya yatıracak.

Konferans kapsamında ayrıca, sektörün vizyonunu belirleyecek akıllı ulaşım sistemleri, elektrifikasyon, akıllı hareketlilik sistemleri, sürücüsüz araç gibi geleceğin teknolojileri ve elektrikli araçlar konuları ele alınacak.

Girişimcilerin kendilerini ve projelerini tanıtabilmeleri amacıyla özel bir platform hazırlanan Dünya Otomotiv Konferansı'nda, sektörün kadın temsilcileri de kahvaltı programında buluşacak.

İki gün boyunca devam edecek konferansa, 40 ülkeden temsilcinin dahil olduğu 550'nin üzerinde katılımcı bekleniyor. Konferansa en yoğun ilgiyi, şimdiden birçok kayıt talebinin geldiği İran sektör temsilcilerinin göstereceği öngörülüyor.

Ford Otosan, Toyota, BMC, Otokar, Isuzu, Renault, Karsan, Tofaş, Honda, Hyundai, Daimler, MAN, Temsa ve Hattat olmak üzere Türkiye'deki 14 otomotiv üreticisi firma yetkililerinin de etkinliğin çeşitli aşamalarında yer alması planlanıyor.