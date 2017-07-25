Otomotiv ihracatının yüzde 78'i AB ülkelerine yapıldı

Otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısında 14 milyar 359 milyon 485 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatın yüzde 78,24'ü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.

Ocak-haziran döneminde 174 ülke pazarına ulaşan sektör, 147 ülkeye 3 milyar 127 milyon 276 bin; AB üyesi 27 ülkeye ise 11 milyar 232 milyon 209 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlenen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, gelişmiş Batı ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 174 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısı itibarıyla 14 milyar 359 milyon 485 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının 11 milyar 232 milyon 209 bin dolarlık bölümü, Türkiye'nin en büyük ticari partnerleri konumundaki AB ülkelerine yapıldı.

Toplam otomotiv ihracatının yüzde 78,24'ünü karşılayan AB üyesi 27 ülke, sektörün toplam ihracatındaki ağırlığını korudu.

AB dışındaki 147 ülkeye ise sadece 3 milyar 127 milyon 276 bin dolar ihracat gerçekleştirildi; AB üyesi Kıbrıs Rum kesimine dış satım yapılmadı.

Almanya lider, ihracatın yarısından fazlası 5 ülkeye

Ocak-haziran döneminde, yüzde 12,52'lik artışla 2 milyar 191 milyon 277 bin dolar ihracat yapılan Almanya, AB ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı.

Bu ülkeyi, yüzde 28,47'lik artış ve 1 milyar 676 milyon 900 bin dolar ihracat ile İtalya, yüzde 26,50 artış ve 1 milyar 488 milyon 150 bin dolar ile Fransa, yüzde 19,33 artış ve 1 milyar 469 milyon 803 bin dolar ile İngiltere izledi. Milyar doların üzerinde ihracatın yapıldığı bu pazarların en yakın takipçisi ise yüzde 26,30 artışla 827 milyon 624 bin dolar dış satım yapılan İspanya oldu.

AB üyesi bu 5 ülke, sektörün yılın ilk yarısında imza attığı 14 milyar 359 milyon 485 bin dolarlık toplam ihracatın yarısından fazlasını karşıladı.

Sektörün ihracatı, ilk yarıda, 27 AB ülkesinden sadece 5'inde düşüş kaydederken, 22'sinde yükselişe geçti.

AB Ülkelerinin otomotiv ihracatındaki ağırlığı

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli pazarının AB olduğunu vurguladı.

Sabuncu, AB Ülkelerine yönelik ihracat artış oranı ile toplam ihracattaki artış oranının birbirine çok yakın olduğunu belirterek, "Bunun en önemli nedeni de AB Ülkelerinin yüzde 78 pay ile otomotiv ihracatındaki ağırlığının çok yüksek olmasıdır." ifadesini kullandı.

İhracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9'unun AB ülkesi olduğunun görüldüğüne işaret eden Sabuncu, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerden İtalya'ya yüzde 28, İspanya ve Fransa'ya yüzde 26'şar, Belçika'ya yüzde 27, Polonya'ya yüzde 60, Slovenya'ya yüzde 34 ihracat artışları yaşanmıştır. İlk 10 ülkeden AB dışı tek ülke olan ABD'ye yönelik ihracat da yüzde 91 artmıştır. Yılın ilk yarısında İran'a yüzde 46, Rusya'ya yüzde 51 ihracat artışları da alternatif pazarlar açısından sevindirici gelişmelerdir."

Sabuncu, ülke grupları açısından ihracat gerçekleşmelerine de değinerek, "2017 yılı ocak-haziran döneminde AB ülkeleri yüzde 78 pay ve 11 milyar 232 milyon dolar dış satım ile otomotiv ihracatımızda en önemli pazar konumunu korumuştur. Bu dönemde Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracat yüzde 10, Amerika ülkelerine yüzde 70, eski doğu bloku ülkelerine yönelik yüzde 45 artış göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.