Otomotiv ihracatında en büyük pay AB ülkelerinin

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Mart ayında en fazla ihracatı, 3 milyar 146 milyon 222 bin dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Sektör, geçen ay toplam ihracattan yüzde 20,8 pay aldı.

Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artan otomotiv endüstrisinin ihracatı, aylık bazda ilk defa 3 milyar dolar barajını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Sektörün ihracatı, bu yılın ilk 3 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 17,5 artarak 8 milyar 228 milyon 175 bin dolara yükseldi.

En fazla ihracat Almanya'ya

İlk çeyrek itibarıyla dünya genelinde 188 noktaya ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, en fazla ihracatı 1 milyar 209 milyon 369 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Sektörün Almanya'ya ihracatı 2018'in ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 arttı.

Otomotiv sanayisinin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 944,2 milyon dolarla İtalya, 846,8 milyon dolarla Fransa, 752,9 milyon dolarla Birleşik Krallık, 444 milyon dolarla İspanya, 364,8 milyon dolarla Belçika, 294,8 milyon dolarla Polonya, 289,9 milyon dolarla ABD, 280,7 milyon dolarla Slovenya, 242 milyon dolarla Hollanda takip etti.

Ülke grubu olarak bakıldığında ise ilk çeyrekte otomotiv endüstrisinin en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği olmaya devam etti.

Sektörün toplam ihracatından yüzde 78 pay alan AB ülkelerine Ocak-Mart aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,4 artışla 6 milyar 408 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi ihracatı yapıldı.

İhracatın yüzde 88'i 4 ilden

Yılın ilk çeyreğindeki 8,3 milyar dolarlık otomotiv sanayisi ihracatının yüzde 88'ine tekabül eden 7,3 milyar dolarlık kısmı Marmara Bölgesi'ndeki 4 ilden yapıldı.

Otomotiv endüstrisinin ihracatında, Bursa 2 milyar 366 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ili, 1 milyar 775 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 749 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 372 milyon dolarla Sakarya takip etti.

Sektörün ihracatı, ilk 3 ayda geçen yılın aynı döneminde göre Kocaeli'de yüzde 32,2, İstanbul'da yüzde 30,6, Sakarya'da yüzde 8,9, Bursa'da yüzde 4,3 arttı.

Ankara 302,2 milyon dolarlık, İzmir 172,1 milyon dolarlık ve Manisa 125,6 milyon dolarlık otomotiv sanayisi ihracatı yaptı.

İlk çeyrekte otomotiv ana sanayisinin ihracatı 5 milyar 338 milyon dolar olurken, yan sanayide ihracat 2 milyar 713 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA