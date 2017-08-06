Otomotiv ihracatı 2 milyar 434 milyon dolara ulaştı

Türk ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün temmuz ayı ihracatı yüzde 41,1'lik artışla 2 milyar 434 milyon dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotivin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 artışla 2 milyar 434 milyon dolar oldu. Endüstrinin ülke toplam ihracatındaki payı, temmuz ayında daha da yükselerek yüzde 21,2'ye çıktı.

Ekim 2016 tarihinden bu yana üst üste 10 aydır 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atan sektörün, Ocak-Temmuz 2017 dönemi ihracatı da yaklaşık yüzde 25 artışla 16 milyar 789 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Binek otomobillerde ihracat yüzde 74 arttı

Sektörün temmuz ayındaki başarılı grafiğinde binek otomobillerdeki yüzde 74'lük artış temel belirleyici oldu.

Mal grupları bazında ihracat, binek otomobilde yüzde 74 artışla 1 milyar 56 milyon, otomotiv yan sanayide yüzde 26 artışla 751 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 15 artışla 436 milyon ve otobüs-minibüs-midibüste yüzde 60 artışla 136 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk iki ülkeden Almanya'ya yüzde 26, İtalya'ya yüzde 27 ihracat artışı görülürken, Fransa ve İran'a yüzde 17'şer, ABD'ye yüzde 32, Rusya'ya yüzde 74 ihracat artışı kaydedildi.

Binek otomobillerde, en büyük pazar İtalya'ya yönelik ihracat yüzde 54 artarken, Birleşik Krallık'a yüzde 477 ihracat artışı yaşandı. Yine Fransa'ya yüzde 47, İspanya'ya yüzde 77, Almanya'ya yüzde 22, ABD'ye yüzde 100, Belçika'ya yüzde 108 ihracat artışı oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 37 artarken, İtalya'ya yüzde 40, Belçika'ya yüzde 113, İspanya'ya yüzde 144 artış göze çarptı. Slovenya'ya yüzde 22, Hollanda'ya yüzde 29, ABD'ye yüzde 38 ihracat düşüşü oldu.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ilk dört ülkeden Fransa'ya yüzde 96, Almanya'ya yüzde 139, Bulgaristan'a yüzde 700, İtalya'ya yüzde 110 ihracat artışı gerçekleşti.

En büyük pazar Almanya

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 353 milyon dolar ihracat yapıldı. Birleşik Krallık 272 milyon dolar ile ikinci büyük pazar olurken, ihracat artışı ise yüzde 101 olarak gerçekleşti. Üçüncü sıradaki İtalya'ya ihracat ise yüzde 43 artışla 270 milyon dolar oldu.

Almanya'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 22, yan sanayi ihracatının yüzde 26, otobüs-minibüs-midibüs ihracatının yüzde 139 artışı etkili oldu. Birleşik Krallık'a yönelik artışta da binek otomobiller ihracatının yüzde 477, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 37 artması etkili oldu.

Temmuz ayında ayrıca önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 33, İspanya'ya yüzde 73, ABD'ye yüzde 125, Belçika'ya yüzde 81, İran'a yüzde 72, Rusya'ya yüzde 113 ihracat artışı yaşandı.

AB'ye ihracat yüzde 41 arttı

Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olan Avrupa Birliğinin (AB), sektörel ihracattaki payı yüzde 78 oldu. AB ülkelerine ihracat, yüzde 41 artışla 1 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Alternatif pazarlar arasındaki Amerika ülkelerine yüzde 102 ihracat artışı dikkat çekerken Eski Doğu Bloku ülkelerinde yüzde 64, Asya-Okyanusya ülkelerinde yüzde 50 ihracat artışı yaşandı.