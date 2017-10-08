Otomotiv ihracatı 2 milyar 152 milyon dolara yükseldi

Türk ekonomisinin lokomotif sektörü otomotivin eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 2 milyar 152 milyon dolara yükseldi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv sektörü eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre 10,9 arttı ve 2 milyar 152 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ağustos ayı dışında bu yılın tüm aylarında 2 milyar dolar seviyesinin üzerinde ihracat yapan otomotiv sektörü, Türkiye ihracatından da yüzde 19 pay alarak, liderliğini korudu. Otomotiv sektörünün ilk dokuz aylık ihracatı da yüzde 22 artışla 20,8 milyar dolara çıktı.

Binek otomobil ihracatı yüzde 19,5 arttı

Eylül ayında mal grupları bazında "Binek Otomobil" ihracatı yüzde 19,5 artışla 849 milyon dolar, "Otomotiv Yan Sanayi" ihracatı yüzde 9 artışla 795 milyon dolar, "Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar" ihracatı yüzde 5 artışla 361 milyon dolar ve "Otobüs-Minibüs-Midibüs" ihracatı da yüzde 0,1 artışla 101 milyon dolar oldu.

Öte yandan, "Binek Otomobil" grubunda Almanya'ya yüzde 27, İspanya'ya yüzde 78, Polonya'ya yüzde 31 ve Belçika'ya yüzde 60 ihracat artışı yaşanırken, en büyük pazar olan İtalya'ya ihracat ise yüzde 24 düştü.

En büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 15 arttı

Ülke bazında en büyük pazar olarak ilk sırada yer alan Almanya'ya ihracat yüzde 15 artışla 360 milyon dolar oldu. Almanya'ya olan ihracat artışına "Binek Otomobiller" ihracatının yüzde 27, "Yan Sanayi" ihracatının yüzde 10 artması etki yaptı.

Fransa'ya yüzde 5 artışla 231 milyon, İtalya'ya da yüzde 13 azalışla 228 milyon dolar ihracat yapıldı. İtalya'ya yönelik düşüşte ise "Binek Otomobiller" ihracatında yüzde 24, "Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar" ihracatında yüzde 14 gerileme yaşanması etkili oldu.

Ülke bazında yine Birleşik Krallık ve İspanya'ya yüzde 18'er, ABD'ye yüzde 118, Belçika'ya yüzde 15, Polonya'ya yüzde 20 ihracat artışı görüldü.

AB'ye ihracat yüzde 7 arttı

Ülke grubu bazında bakıldığında Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olan AB ülkelerine yönelik ihracat artışı eylül ayında da sürdü. İhracatta yüzde 78 pay alan AB ülkelerine ihracat eylülde yüzde 7 artışla 1 milyar 673 milyon dolar oldu.