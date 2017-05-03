Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017'nin ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 daralarak 232 bin 78 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar, bu yılın ocak-nisan döneminde 2016'nın aynı dönemine kıyasla 8,4 azalarak 232 bin 78'e geriledi. Geçen yılın ilk 4 ayında toplam pazar 253 bin 373 olmuştu.

Otomobil satışları, 2017'nin ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,12 azalarak 173 bin 961 oldu. Geçen yıl ocak-nisan döneminde 193 bin 539 otomobil satılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,87 küçülerek 58 bin 117'ye geriledi. 2016'nın aynı dönemde 59 bin 834 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.

Nisanda toplam pazar yüzde 10 küçüldü

Bu yılın nisan ayında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 75 bin 988 seviyesinde gerçekleşti. 84 bin 887 olan Nisan 2016 satışlarıyla kıyaslandığında toplam pazar nisanda yüzde 10,48 daraldı.

799 hibrit otomobil satıldı

Bu yılın nisan sonu itibarıyla otomobil satışları 1600cc altında yüzde 10,2, 1600-2000cc aralığında yüzde 11,9 ve 2000cc üstünde yüzde 46,5 azaldı. Bu dönemde 6 adet elektrikli ve 799 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.