  • 11 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Otomobil üretimi tüm zamanların zirvesinde

Türkiye'de bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 839 bine çıkan otomobil üretimi, tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

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Otomobil üretimi tüm zamanların zirvesinde

Türkiye'de bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 839 bine çıkan otomobil üretimi, tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamaya göre, 2017'nin ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam otomotiv üretimi yüzde 18 artışla 1 milyon 224 bine yükseldi. Traktör üretimi de eklendiğinde 1 milyon 262 bin 572'ye çıkan otomotiv sanayisinin toplam üretimi, ocak-eylül dönemleri içinde tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde yüzde 31 artarak 839 bine ulaşan otomobil üretimi de tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti.

Bu dönemde ticari araç üretimi yüzde 2 azalarak 385 bine geriledi. Üretim, hafif ticari araç grubunda da yüzde 3 azalırken, ağır ticari araç grubunda baz etkisiyle yüzde 9 arttı. Ağır ticari araç üretimi 2015'in ocak-eylül dönemine göre ise yüzde 35 azaldı.

Bu dönemde üretim kamyonda yüzde 46, minibüste yüzde 30, büyük kamyonda yüzde 11, otobüste yüzde 3 artarken, traktörde yüzde 1, midibüste yüzde 7 ve kamyonette yüzde 5 azaldı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında toplam otomotiv ihracatı yüzde 24, otomobil ihracatı ise yüzde 38 artış kaydetti. Bu dönemde toplam ihracat 984 bin, otomobil ihracatı ise 689 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Etiketler: otomobil üretimi, OSD
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