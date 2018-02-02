Otomobil pazarı ocak ayında büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), bu yılın Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 35 bin 76 olarak gerçekleşti.

35 bin 323 olan 2017 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 0,7 azaldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 10,82 artış gösterdi.

Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,59 artışla 26 bin 611 oldu. Ocak 2017'de 25 bin 689 satış gerçekleşmişti. Ocak 2018'de hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 azalarak, 8 bin 465 olarak gerçekleşti. Geçen sene 9 bin 634 satış olmuştu.

2000cc üstü otomobillerde yüzde 21,1 azalış izlendi

Bu yılın ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 1,7 ve 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 19,1 artış görülürken, 2000cc üstü otomobillerde yüzde 21,1 azalış izlendi. Bu yılın ocak ayında 9 adet elektrikli ve 518 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,0 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 10 bin 378 ile sahip oldu.

Söz konusu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,83’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,28’e yükseldi.

Kaynak: AA