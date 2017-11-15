'Otomatik BES'te yeniden bir düzenleme gündemde'

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında "Düzenlemelerin Sermaye Piyasasındaki Yansımaları" başlıklı panel gerçekleştirildi.

TSPB Başkanı İlhami Koç'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Ertaş, Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeniden bir düzenlemenin gündemde olduğunu belirtti.

Ertaş, "Biliyorsunuz şu anda 3 milyonun biraz üzerinde katılımcı sayısı var. Yüzde 50 ayrılma oranı. Ayrılanları da sisteme çekecek yeni bir çalışma yakın zamanda kamuoyuna tanıtılacak." dedi.

Yeni çalışmayla kısa sürede 1-2 milyon yeni katılımcıyı sisteme dahil ederek daha yüksek rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"SPK izniyle Avrupa'da halka arz yapabiliyorsunuz"

Ertaş, SPK'nın faaliyetlerinden bahsederek, ismi duyulmayan bazı yatırım araçlarını piyasaya kazandırdıklarını söyledi.

Türk şirketlerinin SPK izniyle herhangi bir Avrupa ülkesinde hisse senedi halk arzı gerçekleştirebildiğini kaydeden Ertaş, "Bu çok önemli. Bu izni geçen yıl aldık. Türkiye'de SPK izni alan şirketimiz Avrupa'da halka arz yaparak finansman sağlayabilecek." dedi.

Kaynak: AA