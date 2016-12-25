Otokar'ın zırhlı araç satışlarında büyük artış

Otokar, savunma sanayisine yönelik ürünlerin satışında bu yıl önemli bir büyüme yakaladı. Şirketin bu yılın ocak-eylül dönemindeki zırhlı araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 arttı.

Stratejilerini savunma sanayisinde büyümek, ihracatın ciro içindeki payının artırılmasını sağlamak ve yeni modellerle büyümek olarak belirleyen Otokar, bu hedeflere ulaşabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, büyümesini, tasarımı ve fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan, mühendislik ve araştırma geliştirme imkanlarıyla geliştirilen ürünlerle sağlamayı amaçlıyor.

Otomotiv sektörünün ticari araçlar grubunda yer alan Otokar'ın ürün gamında savunma sanayisi hizmetlerine yönelik çeşitli tiplerde 4X4 arazi tipi araçlar, taktik tekerlekli-paletli askeri araçlar ile tank ve türevleri ön plana çıkıyor.

Otokar'ın savunma sanayisine yönelik satışları bu yılın 3 çeyreğinde yurt içinde ve dışında yapılan sözleşmelerden doğan yükümlülükler doğrultusunda geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış gösterdi. Şirketin 4X4 arazi aracı satışları yüzde 23, zırhlı araç satışları yüzde 53 arttı.

Bu gelişmeye paralel olarak geçen yılın ocak-eylül döneminde 31 4X4 arazi aracı satışı gerçekleştiren Otokar, bu yılın aynı döneminde 38 4X4 arazi aracı satışına ulaştı.

Şirket zırhlı araçlar grubunda ise geçen yılın ocak-eylül döneminde 291 olan satış rakamını, bu yılın aynı döneminde 444'e çıkardı. Söz konusu dönemde şirketin zırhlı araçlar grubundaki satışları 153 arttı.

Otokar tüm bu faaliyetler sonunda 2014'te 368, 2015'te 487 zırhlı araç satışı gerçekleştirmişti.

Otokar, 3/4 tondan 60 tona kadar uzanan, 4x4’ten 8x8’e, paletli zırhlı araçlara kadar farklı tip ve versiyonlarda araçlar ve kule sistemleriyle önemli kara sistemleri üreticileri arasında yer alıyor.

Şirketin askeri ürünleri Türkiye dahil 30’a yakın ülkede 40’tan fazla farklı kullanıcıda aktif olarak kullanılıyor.