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BuradasÄ±nÄ±z : » » Otokar zÄ±rhlÄ± pazarÄ±nda bÃ¼yÃ¼yor

Otokar zÄ±rhlÄ± pazarÄ±nda bÃ¼yÃ¼yor

Kara sistemleri alanÄ±nda TuÌˆrkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen tedarikcÌ§ilerinden Otokar, son yÄ±llarda zÄ±rhlÄ± araÃ§ pazarÄ±nda ortaya koyduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ± bu yÄ±l da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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Otokar zÄ±rhlÄ± pazarÄ±nda bÃ¼yÃ¼yor

Kara sistemleri alanÄ±nda TuÌˆrkiye’nin Ã¶nde gelen tedarikcÌ§ilerinden Otokar, son yÄ±llarda zÄ±rhlÄ± araÃ§ pazarÄ±nda ortaya koyduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ± bu yÄ±l da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

TuÌˆrkiye’nin yanÄ± sÄ±ra 30’dan fazla uÌˆlkenin silahlÄ± kuvvetleri ve guÌˆvenlik guÌˆcÌ§leri tarafÄ±ndan aktif kullanÄ±lan 30 bine yakÄ±n savunma sanayisi Ã¼rÃ¼nÃ¼ bulunan Otokar, yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda bunlara yenilerini ekledi.

Åžirket, Ã¼rÃ¼n yelpazesinde yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda satÄ±ÅŸ oranÄ±nÄ± en fazla savunma sanayisine yÃ¶nelik Ã¼rÃ¼nlerde artÄ±rdÄ±. Otokar, bu performansÄ±yla aynÄ± zamanda geÃ§en yÄ±lki savunma sanayisi satÄ±ÅŸ rakamlarÄ±nÄ± da geride bÄ±raktÄ±.

YÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Otokar'Ä±n zÄ±rhlÄ± araÃ§ satÄ±ÅŸÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 14 arttÄ±. Åžirket geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda 257 zÄ±rhlÄ± araÃ§ satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirirken bu yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde bu sayÄ± 292'ye Ã§Ä±ktÄ±. Otokar, dÃ¶nemsel olarak zÄ±rhlÄ± araÃ§ sayÄ±sÄ± satÄ±ÅŸÄ±nÄ± 35 artÄ±rdÄ±.

Otokar 4x4 arazi araÃ§larÄ±ndaki satÄ±ÅŸ rakamlarÄ±nÄ± da 14'ten 23'e Ã§Ä±kardÄ±. Bu Ã¼rÃ¼n tipindeki satÄ±ÅŸlar yÃ¼zde 64 arttÄ±.

Åžirket, 2014'te 368, 2015'te 487 ve 2016'da 595 zÄ±rhlÄ± araÃ§ satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.

Etiketler: Otokar, zÄ±rhlÄ± araÃ§ pazarÄ±, Savunma sanayisi
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