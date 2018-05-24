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Otokar, Kazakistan’da zırhlı araç üretecek

Kazakistan Engineering şirketiyle Otokar arasında imzalanan memorandumla, Otokar, Kazakistan ordusundaki araçlarını bakımını ve yeni araçların üretimini üstlenecek.

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Otokar, Kazakistanda zırhlı araç üretecek

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Şirketi ile Kazakistan Engineering şirketi arasında Kazakistan’da zırhlı araç üretiminin yapılmasını öngören iş birliği memorandumu imzalandı.

Kazinform’un haberine göre, 5. Uluslararası Silah Sistemleri ve Askeri Teçhizat Fuarı KADEX 2018 çerçevesinde Kazakistan Engineering şirketiyle Otorkar arasında imzalanan memorandum, Kazakistan ordusundaki Otokar araçlarının bakımı, modernizasyonu, araç tedariki ve ortak şirketin aracılığıyla Kazakistan’da zırhlı araç üretiminin yapılmasını öngörüyor.

Otokar Şirketi Genel Müdürü Serdar Görgüç, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, Kazakistan Engineering ile iş birliğinde zırhlı araç üretimiyle ilgili iş planı ve fizibilite çalışmasının oluşturulduğu memorandumun Kazakistan’da çalışma niyetlerini gösterdiğini dile getirdi.

Kazakistan ordusunda Otokar araçlarının başarıyla hizmet ettiğine dikkati çeken Görgüç, “İmzaladığımız belge, Kazakistan silahlı kuvvetleri için zırhlı araçların sadece ithalatı değil, ortak üretimi için atılan ilk adım oldu” dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: zırhlı araç, Otokar, Kazakistan
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