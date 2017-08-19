  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu'

'Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran yaptığı açıklamada, otellerin yüzde 70'inin yabancı turistlerle dolu olduğunu söyledi.

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Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının turizm sektörüne doping etkisi yaptığını belirterek, "Kurban Bayramı sürecinde iç pazarda 1,5 milyon Türk'ün tatil yapacağını tahmin ediyoruz. Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu." dedi.

Duran yaptığı açıklamada, otellerin yüzde 70'inin yabancı turistlerle dolu olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının da iç pazara olumlu yansıdığını vurgulayan Duran, bunun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

Turizmdeki yoğunluktan mutlu olduklarını anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Zor geçen bir yıldan sonra 10 günlük tatil verilmesi önemli bir ihtiyaçtı. Kurban Bayramı sürecinde iç pazarda 1,5 milyon Türk'ün tatil yapacağını tahmin ediyoruz. Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu. Bazı otellerdeki doluluk oranları da yüzde 90 seviyelerinde. Rus pazarının yoğunluğu, Avrupa'nın canlanıyor olması, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden ve İsrail'den hareketlilik olması mutlu etti. İç pazar çok hareketlenecek."

Duran, bayramda tatil yapacaklara, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları önerisinde bulundu.

Çoğu otellerde yer bulunamayacağına dikkati çeken Duran, "Özellikle tatile çıkacaklar, bildikleri, güvendikleri yerden rezervasyon yapsınlar. Direkt otellere, seyahat acente ve tur operatörlerine değil, güvendikleri, doğru bildikleri yerden yaptırsınlar. 'Ucuz fiyat' diye kesinlikle bilmedikleri yerlerden rezervasyon yaptırmasınlar, TÜRSAB belgesini kontrol etsinler ki tatil için gittiklerinde istemedikleri durumlar yaşamasınlar." diye konuştu.

"2016'nın yaraları sarılmış vaziyette"

Duran, son verilere göre fiyatlarda 70-80 dolarlık düşüş olduğunu belirterek, "Gelen turist anlamında 2016'nın yaraları sarılmış vaziyette. Artık önümüze 2018 ve sonrasına bakmamız lazım. Bu sene asıl amaç, olmayan bir misafiri kazandırıp, onu en iyi şekilde ağırlamaktı. Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu, hizmet kalitesini göstermekti." diye konuştu.

Taleplerde artış olduğu için fiyatların da hak ettiği noktaya getirileceğini anlatan Duran, erken rezervasyonlarda yüzde 50'ye kadar indirimler yapıldığını sözlerine ekledi.

Etiketler: kurban bayramı, bayram tatili, otel rezervasyon, POYD
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