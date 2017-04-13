Otelcilerin yüzünü dijital pazarlama güldürecek

Turizm sektörü hareketli günler yaşıyor. Özellikle Booking.com’un Türkiye içindeki faaliyetlerinin engellemesiyle turizmci, online seyahat alanında kendi pazarlamasını yapmanın yöntemlerini yeniden araştırmaya başladı. Tüm dikkatlerin online turizm sektörüne yönelmesini sağlayan bu gelişme aslında online seyahat pazarının baş döndürücü bir büyüme gösterdiğini gözler önüne seriyor. Hem tatilcilerin hem de turizmcilerin aktif olarak kullanması nedeniyle klasik pazarlama anlayışının da tanımını değiştiren online pazarlama, havayolu şirketleri, acenteler ve oteller başta olmak üzere tüm turizm sektörünün can damarı konumunda buluyor.

Günümüzde insanların büyük bir bölümü, internet üzerinden alışverişlerini yapıp, tatil rezervasyonlarını buradan gerçekleştiriyor. Satın alma alışkanlıklarını değiştiren bu yeni nesil anlayış, hem tatilcilerin hem de turizmcilerin aktif olarak kullandığı bir alan olma yolunda hızla ilerlerken, edinilen tecrübelerin paylaşılmasını anlık olarak sağlamasıyla da ilgiyi üzerine çekiyor.

Türkiye’de online seyahatin turizm sektörü içindeki payı yüzde 15

Rakamlara bakıldığında, internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda hızlı artış olduğu görülüyor. Kullanıcılar kolaylıklar bir seyahat acentesine gitmeden dünyanın her yerindeki otelleri inceleyip, rezervasyon yaptırabiliyor. Dünyada da rakamlar her geçen yıl artış gösterirken, online seyahatin Türkiye’de turizm sektörü içindeki payı yüzde 15’lerde yer alıyor.

Günümüzde çok sayıda markanın internet ortamında, hem kendi hem de ürün ve hizmetlerini anlatarak var olma çabasında olduğunun altını çizen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, markaların dijital dünyada rakipleriyle büyük bir yarış içinde olduğunu kaydetti. Günümüzde asıl satış rakamlarının Dijital Dünya'nın nimetlerinden yararlanma oranı ile orantılı olduğunu anımsatan Ramazan Becer, turizm sektörü ve özelikle oteller içinde kısa zamanda geniş ve doğru hedef kitlelere ulaşmak ve online pazarlamadan geçtiğini aktardı.

“Tanıtım ayağında otellerin kendi dijital pazarlamalarını yapmaları gerekiyor.”

Dijitalin, turizm sektörünün klasik pazarlama anlayışını da değiştirdiğini aktaran CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, yaz sezonunun yaklaşmasıyla turizm sektöründe var olan markaların ve otellerin yoğun olarak online kanallara yöneldiğini belirtti. Dijital pazarda özelikle otellerin kendi dijital pazarlamalarını oluşturmaları ve kendi dinamiklerini çok iyi bilmeleri gerektiğinin altını çizen Ramazan Becer, tanıtım ayağında, doğru dijital mecrada olmanın firmalar için çok önemli olduğunu söyledi. Ramazan Becer, “Günümüzde sosyal medya mecralarını tüketicilerin yanı sıra birçok sektör etkin olarak kullanıyor. Bunlardan biri de turizm sektörü. Müşterileriyle birebir iletişimin önünü açan sosyal medya, diğer online kanallardan farklı olarak interaktif bir alan sunuyor. Öte yandan firmalara, diğer reklam kanallarına göre daha küçük bütçelerle tanıtım olanağı tanıyan sosyal medya kanalları, firmalara markalaşma ve tanıtım alanında önemli kapılar açıyor. Bugün tatilciler başta olmak üzere turizm sektörünün kullandığı Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vkontakte (Rusya) Google Plus, Foursquare, Youtube gibi kanallara gün geçtikçe yenileri de ekleniyor. Öte yandan HolidayCheck, TripAdvisor, Zoover gibi daha çok değerlendirme ve itibar yönetimi siteleri ile fiyat karşılaştırma siteleri de sosyal medya gibi kullanılıyor” dedi.

Dijital pazarlama yöntemlerinin ve sosyal medyanın rezervasyonlara katkı sağlayarak turizmcilerin web sitelerine trafik çekebildiğini söyleyen Ramazan Becer, “Son yıllarda turizmciler dijital pazarlamanın farkına vardılar ve etkili bir şekilde bu alanı kullanmaya çalışıyorlar. Ancak turizm sektöründe mevcut pazarlama kanallarının doğru kullanılması gerekiyor. Çünkü bu platformları kullanmanın birçok avantajı var. Birincisi dijital pazarlama; bütçe çerçevesinde ihtiyaç kadar satış yapma imkanı sağlıyor. Diğer kanallara göre rekabet azlığı sebebiyle fiyat politikasında daha pozitif yol izlenmesine olanak tanıyor. Markalara sadık bir müşteri kitlesi de kazandırırken gelecek dönem rezervasyonlarını da erken dönemden yapma fırsatı sunuyor” diye açıkladı.

