OSTİM'de 'Endüstri 4.0 Çalıştayı'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Endüstri 4.0 dönüşümüne ayak uyduramazsak çok yüksek beceri isteyen ürünler haricindeki çok uç ürünlerde üretim yapan firmalarla rekabet edemeyiz." dedi.

OSTİM OSB'nin ev sahipliğinde Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV), Samsung ve Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Platformu'nun katkılarıyla "Türkiye Olarak Endüstri 4.0'ın Neresindeyiz?" başlıklı çalıştay düzenlendi.

ASO Başkanı Özdebir, OSTİM Konferans Salonu'ndaki çalıştayda yaptığı konuşmada, Endüstri 4.0'a ilişkin toplantılara ilginin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Dijital teknolojilerin üretim proseslerine girmesiyle ürünlerin kalitelerinde yaşanan artışı herkesin gördüğünü dile getiren Özdebir, bu anlamda dijital teknolojilerin üzerinde daha fazla durulması gerektiğini ifade etti.

Dünyanın en büyük 10 şirketi arasında teknoloji şirketlerinin ön plana çıktığına işaret eden Özdebir, artık bilginin çok hızlı üretildiğini vurguladı. Özdebir, "Bu hızlı değişime hepimizin ayak uydurması lazım. Endüstri 4.0 aşamasına geldiğimiz zaman işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Makineler birbirleriyle konuşuyorlar ve işleri kendi kendilerine yapıyorlar. Endüstri 4.0 dönüşümüne ayak uyduramazsak çok yüksek beceri isteyen ürünler haricindeki çok uç ürünlerde üretim yapan firmalarla rekabet edemeyiz." diye konuştu.

"Teknoloji alanında çok farklı noktaya gelebiliriz"

Samsung Türkiye Kamu Sektörü ve Dış İlişkiler Ülke Direktörü Erdem Erkul da teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlediğini ve hava, su gibi ihtiyaçlar arasına girdiğini belirtti.

Her gün yeni markalar ve teknolojilerin insanların hayatına girdiğini dile getiren Erkul, "Bugün Endüstri 4.0 dediğimiz kavramın yerine belki 3 yıl sonra başka kavramlar kullanacağız. Bugün Endüstri 4.0'ı konuşuyor olmak çok önemli. Ülke olarak teknoloji alanında çok farklı noktaya gelebiliriz. Burada ürettiğimiz herhangi bir ürünü dünyanın başka noktasına tanıtmak artık çok kolay." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendimize güvenmeliyiz"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediğine dikkati çekerek, buhar makinalarından Endüstri 4.0 denilen nesnelerin interneti aşamasına gelindiğini söyledi.

Ülkelerin Endüstri 4.0 konusunda politikalarını ortaya koymaya çalıştıklarını belirten İbiş, "Türkiye de bu konuda rekabetçilik, gelişim, üretim temasında bu çabayı ortaya koyuyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Aceleci bir toplumuz, ancak her şeyin bir demlenme süreci var. Bilgiyi sindirip ondan sonra adım atmayı öğrenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Endüstri 4.0'ın takım çalışmasına dayandığına işaret eden İbiş, "Biri ayrılırsa sistem çöküyor. Bizim de birlikte çalışma anlayışını ortaya koymamız, Endüstri 4.0'ın felsefesine ilave yapmamız gerekiyor." dedi.

Diğer konuşmalar

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da OSTİM'in yenilikçi bir bölge olduğunu kaydederek, bölgeyi dinamik ve yeniliklere ayak uydurabilen bir üretim merkezi olarak tanımladı.

Firmaların ayakta kalabilmeleri için dünyadaki bütün gelişmeleri takip etmelerinin önemine değinen Aydın, "Biz başkalarının tasarladığı ürünleri üretebiliyoruz. Bir ürünü tasarlamak ve icat etmek çok farklı kabiliyet istiyor. Endüstri 4.0 için tasarım ve makineyi üreten makineyi kendimiz yapmalıyız. Bu anlamda üniversitenin, sanayinin hem içinde hem de yanında olması lazım." diye konuştu.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ise Endüstri 4.0'ın ekonominin temel taşlarını sürekli değiştirdiğini belirterek, "Bunu idrak edemeyen birey, kurum ve kuruluşlar yarının dünyasında yer alamayacaklar. Türkiye sıkıntılı günlerden geçiyor, bunları da atlatacağız. Endüstri 4.0'ı kesinlikle ıskalamamalıyız." görüşünü dile getirdi.