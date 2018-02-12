Osmaniye'de ayçiçeği erken açtı

İlçeye bağlı Topraktepe köyünde kış mevsiminde çiçek açan ayçiçeği, görenleri şaşırttı. Normal koşullarda mayıs ayı gibi çiçek açıp meyve vermeye başlayan ayçiçeği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle şubat ayında çiçeklendi.

Kadirli Ziraat Odası'nda görevli ziraat yüksek mühendisi Enes Gürlek, bölgede ve yurt genelinde hava sıcaklıklarının şubat ayına göre yüksek seyrettiğini söyledi.

Bu durumun, bitkileri de etkilediğini belirten Gürlek, "Çukurova yöresinde meyve ağaçları ve ayçiçeği gibi bitkiler erken çiçek açarak şubat ayında meyve vermeye başladı. Bunda da yüksek sıcaklık etkili oldu." dedi.

Köyde 30 yıldır çiftçilik yapan Hanifi Candemir de hayatında ilk defa şubat ayında ayçiçeğinin çiçek açtığını gördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA