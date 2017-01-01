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Osmangazi Köprüsü'nde indirimli fiyat başladı

Osmangazi Köprüsü'ndeki fiyat indirimi yılın ilk saatleriyle beraber uygulanmaya başladı.

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Osmangazi Köprüsünde indirimli fiyat başladı
Alınan bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü hizmete girdikten sonra otomobiller için 89 lira olarak uygulanan geçiş ücreti, gece saat 00.00'dan sonra 65,65 lira olarak değiştirildi.
 
Köprüden geçiş yapan sürücüler fiyattaki indirimden hem memnun olduklarını hem de şaşırdıklarını dile getirdi.
 
Bazı sürücüler daha önce fiyatın yüksek olmasından dolayı feribotu kullandığını belirterek, artık yeni fiyat ile birlikte köprüyü kullanacaklarını ifade etti.
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dün yaptığı açıklamada, Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretinde yaklaşık yüzde 20'lik indirim yapılacağını bildirmişti.
 
Etiketler: osmangazi köprüsü
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