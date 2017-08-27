Ortadoğu ve Avrupa'nın 'birton eriği' Sultandağı'ndan

Türkiye'nin kiraz ve vişne üretimi ile ünlü Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen "birton eriği" Irak başta olmak üzere Ortadoğu ve bazı Avrupa ülkelerinde yoğun talep görüyor.

İlçede kiraz ve vişne hasadının ardından, "mürdüm" olarak da bilinen "birton eriği" toplanmaya başladı.

Meyvecilik alanında faaliyet gösteren firmanın sahibi Halis İpek (39) yaptığı açıklamada, Sultandağı ilçesinde yetişen eriğin yurt içi ve yurt dışında alıcı bulduğunu söyledi.

İç piyasada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere meyve gönderdiklerini belirten İpek, "Yurt dışında da başta Irak olmak üzere, Ortadoğu ve bazı Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Erikte hasat yeni başladı. Sultandağı'nda erik rekoltesi geçen yıla göre düşük. Önceki yıla göre üretim yüzde 40 daha az ama fiyatlar bu yıl yüksek." dedi.

Ürün kalitesinin bu yıl üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren İpek, şöyle devam etti:

"Sultandağı mürdüm eriği taze olarak genellikle iç piyasada tüketiliyor. Marmelat ve komposto yapımı için sanayilere veriyoruz. Yurt dışında da ağırlıklı olarak Irak'a ihraç ediyoruz. Biz geçen yıl ilçeden 6 bin ton erik alımı gerçekleştirdik. Bu yıl ise hedefimiz 3 bin ton. Meyvenin kilogramını 80 kuruş ila 1 lira arasında alıyoruz."

İpek, erikleri ihracat ediline kadar soğuk hava depolarında muhafaza ettiklerini ifade etti.

Kiraz ve vişneden sonra üçüncü sırada

Üreticilerden Rüştü Aytemir de birton eriği hasadının ağustos-eylül döneminde gerçekleştirildiğini anlattı.

Son yıllarda bu erik çeşidinin üreticiler için önemli gelir kapısı olduğuna dikkati çeken Aytemir, şöyle konuştu:

"Sultandağı'nda kiraz ve vişneden sonra üretim bakımından üçüncü sırada yer alıyor. İlçemizde birçok aile geçimini erik üretiminden sağlıyor. Meyveciliğin ilçemizin kalkınmasına büyük katkısı var. Bu yıl da erik üretimi iyi görünüyor. Bazı yıllarda yağış ve dona bağlı nedenlerle üretimde düşüşler olabiliyor ama mevsim şartları güzel geçtiğinde rekoltemiz çok yüksek oluyor."

Aytemir, 60 bin metrekare araziden geçen yıl yaklaşık 120 ton ürün aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yine aynı miktarda ürün almayı bekliyorum. Eriği ilçemizdeki yaş meyve alımı yapan ihracatçılara veriyoruz. Verdiğimiz ürünler, Türkiye'deki iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor. Genellikle Irak'a ihraç edildiğini biliyoruz. Bu yıl bazı Avrupa ülkelerine de gittiğini öğrendik. Hükümetimiz, ihracatçılara kolaylık sağlarlarsa, yaş meyve üreticileri de daha çok kazanır. Sonuçta da ülkemiz kazanmış olur."

Yüksek miktarda antioksidan içeriyor

Afyonkarahisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Arap ise mürdüm eriğinin ılık iklimi seven bir meyve olduğuna değindi.

Uygun iklim koşulları nedeniyle Sultandağı'nda önemli miktarda erik üretiminin gerçekleştirildini aktaran Arap, "İlçemiz kendi ihtiyacının dışında yaklaşık 10 bin ton ticari anlamda erik üretiyor. İlçede üretilen mürdüm eriği genellikle Almanya, Rusya, Irak ve Gürcistan gibi ülkelere ihraç ediliyor. B vitamini açısından zengin olan mürdüm eriği, yüksek miktarda antioksidan içerdiği için de yoğun ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.