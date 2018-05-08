Ortadoğu Enerji'ye kayyum ve tedbir talebi istendi

2007'de 7 milyon liralık sermayeyle kurulan, şu an 13 milyon liralık sermaye birikimine ulaşan Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ortakları arasında baş gösteren anlaşmazlık nedeniyle dava konusu oldu.

Şirket sermayesinin yüzde 31,85'ine sahip ortakları Hüyesin Yazıcı, Bayram Yazıcı ve Lemar Yapı ve Turizm AŞ. yetkililerince, şirketin 14 Mart ve 13 Nisan 2015'teki genel kurul toplantılarında alınan kararların iptali talebiyle 5 Haziran 2015'te açılan dava, İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam ediyor. Davacılar bu kez de 9 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması ve şirkete kayyum atanması talebiyle mahkemeye başvurdu.

"Mevcut yönetim kurulu yok hükmünde"

Davacı sermaye ortakları adına avukatlar M. Tarık Güleryüz ve Emre Karaosman tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, genel kurul toplantıları, toplantıya çağıran yönetim kurulu kararları ve buna bağlı genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğunun tespit edilmesine yönelik davanın 3 yıl geçmesine rağmen henüz karara bağlanmadığı belirtildi.

Dilekçede, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin gündem maddesinin yok hükmünde olduğu, şirketin dava açıldığı tarihten itibaren 3 yılı aşkın bir süredir organsız kaldığı, dava karara çıkmadığı için bu durumun hukuka aykırılık barındırdığı ve yok hükmünde olan mevcut yönetim kurulunun davalı şirketin genel kurulunu toplantıya çağırdığı aktarıldı.

Yetkisiz kişilerce toplantıya çağrılan genel kurulda alınan tüm kararların da yok hükmünde olduğu öne sürülen dilekçede, "9 Mayıs 2018'de genel kurulun toplanıp karar alması halinde, yetkisiz kişilerin toplantı daveti yapması nedeniyle alınacak tüm olası kararlar da yok hükmünde olacaktır. Bu şekilde yaklaşık 3 yıldır devam eden hukuka aykırılıklar bir zincir şeklinde sonsuza kadar sürecek ve hukuk sistemimizin bu soruna bir çare bulması neredeyse imkansız hale gelecektir. Davalı şirketin yok hükmünde olan yönetim kurulu/yetkisiz kişilerce toplantıya çağrılan 9 Mayıs 2018'de yapılacak genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması ve organ yokluğu nedeniyle davalı şirkete kayyum tayin edilmesi zorunluluğu doğmuştur" denildi.

"İstanbul ile Kocaeli'nin çöpünden elektrik üretiyor"

Ortadoğu Enerji'nin iştirakleri vasıtasıyla bu alanda faaliyet gösteren sektör lideri enerji devi olduğu, yenilenebilir-konvansiyonel enerji kaynaklarıyla İstanbul ile Kocaeli'nin tüm çöpünden elektrik enerjisi ürettiği ifade edilen dilekçede, davacıların davalı şirkette yüzde 31,85 oranında pay sahibi oldukları ve kalan 2/3'lük payın ise davacılara karşı birlikte hareket eden hakim hissedarlara ait olduğu dile getirildi.

"Pay senetleri cebri icra yoluyla alınabildi"

Davacılar tarafından yöneten pay sahipleri, şirket iştirakleri ve yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılmış 60'a yakın dava bulunduğuna dikkat çekilen dilekçede, yöneten pay sahiplerine örtülü kazanç ve menfaat temininin sağlanmasıyla davacıların şirketten tümüyle dışlandığı iddia edildi.

Açılan davaların bir kısmından çıkan kararlarda, "Davacıların bilgi edinme haklarının kısıtlandığı, 2012 ila 2015 yıllarında alınan tüm yönetim kurulu kararlarının yoklukla malul olduğu, grup şirketlerinin genel kurul kararlarının hukuka aykırı olduğu" yönünde tespitler bulunduğu aktarılan dilekçede, "Müvekkillerin ödenmeyen kar payı hakları dahi cebri icrayla tahsil edilebilmiştir. Yine bu çerçevede, müvekkil keşidecilerin pay senetleri teslim edilmediği için bu konuda dava açılmak zorunda kalınmış ve pay senetleri dahi cebri icra yoluyla alınabilmiştir. Dahası, müvekkillerin kısıtlanan 'bilgi edinme ve inceleme hakları' mahkeme kararıyla kullanılabilmiştir" denildi.

Kayyum ve tedbir talebi

"Bir ya da birkaç üyenin toplantıdan haberdar edilmemesi, ya da çağrının usulsüz olması durumunda, alınan yönetim kurulu kararları da yok hükmündedir." denilen dilekçede, yönetim organının yokluğu halinde tüzel kişilere kayyum atanması zorunluluğu bulunduğu ifade edildi.

Genel kurul kararı yok hükmünde olduğu için şirketin organsız kaldığı ve yerleşik Yargıtay kararlarına göre, organsız kalmanın bir kayyum nedeni olduğu vurgulanan dilekçede, yok hükmünde olan yönetim kurulunun, genel kurulu 9 Mayıs'ta toplantıya çağırdığı hatırlatılarak, bu toplantının da tedbiren durdurulması, şirkete kayyum atanması talep edildi.

Kaynak: AA