Orta Vadeli Program açıklandı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklıyor.

"Yüzde 5,5 düzeyinde bir büyüme patikası hedefliyoruz"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyüme rakamlarıyla ilgili, "2017 yılına ilişkin göstergeler yıl genelinde yüzde 5,5 seviyesinde büyüme oranının yakalanabileceğine işaret etmektedir. Yeni Orta Vadeli Program (2018-2020) döneminde de uygulayacağımız reformlar sayesinde yüzde 5,5 düzeyinde daha dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcılığını artırdığımız bir büyüme patikası hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kişi başı milli gelirimiz 13 bin doları aşacak"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, kişi başı milli gelire ilişkin, "2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program dönemi sonunda, kişi başı milli gelirimizin 13 bin doları aşacağını tahmin ediyoruz. Bu seviye, bugün itibarıyla Dünya Bankası tanımına göre, üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen eşik değerin üzerindedir." dedi.

"Enflasyonun yüzde 9,5 olacağı öngörülmektedir"

Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentilerine ilişkin, "2017 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,5 olacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyon hedefle uyumlu patikaya gelene kadar para politikasında sıkı duruşun sürdürülmesi beklenmektedir. Yeni Orta Vadeli Program (2018-2020) döneminde enflasyonun kademeli olarak iyileşerek yüzde 5 seviyesine gerilemesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, işsizlik rakamlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"2019 itibarıyla işsizlik oranının yeniden tek haneye düşmesini ve 2020 yılında yüzde 9,6 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz ki bu, güçlü iş gücüne katılım oranı ve çalışma çağı nüfusundaki artışa rağmen sağlanacaktır."