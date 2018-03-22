Örnek girişimciliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ödüllendirdi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın (KEDV) mikro kredisiyle 4-5 kadınla stantlarda yöresel ürünleri satarak başlayan girişimciliğini kooperatifle genişleten 53 yaşındaki Sakine Parlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı rol model kadın girişimci ödülüyle gururlandı.

Yaklaşık 6 yıl önce 4-5 kadın arkadaşıyla yaptıkları yöresel ürünler mercimekli mantı, dolama böreği, şeker pancarı pekmezi, erişte, manda kaymağı, manda yoğurdu ve tarhanayı ilçede üretip küçük ölçekte satmaya başlayan Parlar, KEDV Eskişehir sorumlusunun önerisiyle 500'er lira mikro kredi alarak, belirlenen bölgelerdeki stantlarda yöresel ürünleri satışa sundu.

Daha sonra İnönü Belediye yöneticilerinin de desteğiyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına (BEBKA) yöresel ürünlerin satışına ilişkin proje sunan Parlar, kooperatif kurup, ilçede lokanta olarak da hizmet veren iş yerini açtı.

İki çocuk, bir torun sahibi Parlar, başkanı olduğu kooperatifle sadece üyelerin değil ilçedeki tüm kadınların ürettiği yöresel ürünlerini satarken, sosyal medya ve internet sitesinden de yeni pazarlar buldu. Bu çalışmaları kentte duyulunca kadın girişimci olarak çeşitli ödüllere layık görülen Parlar, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen etkinlikte rol model girişimci kadın ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Usta öğretici olarak çalıştığı Halk Eğitim Merkezinden emekli olan, 2014'te İnönü Belediye Meclisi üyesi seçilen Parlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ve 8 Mart'ta televizyon kanallarında yayınlanan girişimci kadınlar kamu spotunda da yer aldı.

"Kooperatif üyesi kadınlar 2 ay eğitim aldı"

Sakine Parlar yaptığı açıklamada, 6 yıl kadar önce birkaç arkadaşıyla evlerinde yaptıkları yöresel ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunmak için bir araya geldiklerini belirterek, bu yola çıkarken arkalarında bir destek bulunmadığını söyledi.

Ürünleri İnönü'de pazarlarda satarken KEDV Eskişehir sorumlusuyla tanıştıklarını, bu çalışmalarına destek olunabileceğini öğrendiklerini dile getiren Parlar, şöyle konuştu:

"5 arkadaş bu vakıftan mikro kredi aldık, 500 lirayla başladık. Ondan sonra miktar yükseldi. Biz bunu haftalık ufak ufak geri öderken bize pazar sundular. Adalar mevkisinde, vilayetin önünde Dünya Kadınlar Günü gibi belirli özel günlerde bize stant açma fırsatı verdiler. Biz de İnönü'nün yöresel ürünlerini burada pazarlamaya ve tanıtmaya çalıştık. Bir süre sonra kooperatif kurduk. BEBKA aracılığıyla girişimcilik, bitki üretimi, hayvan bakımı, süt ürünleri üretimi, gıda teknolojileri ve hijyen gibi çeşitli alanlarda kooperatif üyesi kadınlar olarak 2 ay eğitim aldık."

Parlar, İnönü'den göç eden çok fazla kişi olduğunu belirterek, "Buradan ayrılanlar yöresel lezzetlere hasret kalmışlar. Bu kişiler, sosyal medyadan ve internet sitemizden tanıtımlar yapınca bize ulaşarak siparişlerini vermeye başladı. Biz de kargoyla ürünleri gönderip ürünlerimizi daha çok satar hale geldik. Bir kere ürünlerimizden alan, bir daha vazgeçemiyor. Kooperatif üyesi olmayan kadınların ürünlerini de burada satıyoruz. İnönü'ye hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA