Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 42 milyon lira destek

Orman ve Su İşleri Bakanlığının, orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler kapsamında Sakarya'daki vatandaşlara 2003'ten bu yana 42 milyon lira kredi desteği verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ettiği belirtildi.

Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projelerin ülke genelinde ara vermeden uygulandığı ifade edilen açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) bu projelerin devam ettiği Sakarya'da orman mahallelerinde yaşayan vatandaşlara 2003 yılından bu yana 42 milyon lira kredi desteği verildiği kaydedildi.

Orköy programları tamamlanma aşamasına geldi

OGM tarafından verilen Orköy kredilerinin tamamen faizsiz ve yüzde 20 hibe destekli olduğu, proje türlerine göre uzun vadede geri ödeme kolaylığının sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Bölgelerin coğrafi şartlarını göz önüne alarak, uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık, Sakarya'da da fenni arıcılık, besi sığırcılığı, süt koyunculuğu ve mantolama başta olmak üzere birçok alanda orman mahallerinde yaşayan vatandaşlara 42 milyon lira kredi desteği sağladı. 2003 yılından bu yana şehirde toplam 5 bin 927 aileye destek verildi. 2017 yılında ise 318 aileye verilmesi planlanan 4 milyon 250 bin liralık kredi ve hibe desteği de büyük oranda tamamlanma aşamasına geldi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını belirtti.

Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerine iş imkanı sunulduğuna da değinen Eroğlu, bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.