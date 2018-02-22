Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: GAP bölgesinde suyu ekonomik kullanmalıyız

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valiliğinde "Yatırımları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

"Sadece yazın GAP bölgesinde suyu ekonomik kullanmamız gerekiyor"

Bakan Eroğlu, "Türkiye kuraklık tehlikesini atlattı. Ama sadece yazın GAP bölgesinde suyu ekonomik kullanmamız gerekiyor, yoksa tarımsal kuraklık diye bir şey yok." dedi.

"2019 sonuna kadar GAP Eylem Planı'nda belirtilen bütün sulamaları yerine getireceğiz"

Eroğlu, Şanlıurfa'ya son 15 yılda 35 milyar lira yatırım yapıldığını dile getirerek, yatırımların ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi.

Yatırımların sürdürülmesinde maddi sıkıntı çekmediklerine değinen Eroğlu, "Bizim GAP Eylem Planı'nda, 2019 yılı sonuna kadar hedeflerimiz var. 2019 sonuna kadar GAP Eylem Planı'nda belirtilen bütün sulamaları yerine getireceğiz. 54 sulama var. Öyle tesisler yaptık ki dünyanın en uzun suni nehrini inşa ettik. Şanlıurfa'dan Mardin'e kadar giden ana kanalımız 221 kilometre ve içine yan yana 7 tır girebiliyor. Kızılırmak'ın mart ayındaki debisi saniyede 200 metreküp. Buradan da 200 metreküp su akacak şekilde yapıldı." diye konuştu.

Kuraklıkla etkin şekilde mücadele etmek istediklerini belirten Eroğlu, bunun için de çiftçilerden yağmurlama ve damlama sulama yapmasını istedi.

"Atatürk Barajı'nda suya ihtiyaç var"

Bakan Eroğlu, Türkiye'nin en büyük barajı konumundaki Atatürk Barajı'nın doluluk oranı hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Maalesef geçen yıl ülkemizde son 44 yılın en büyük kuraklığını yaşadık. 1972'den bu yana en kurak yıl 2017 oldu. Şanlıurfa'ya yüzde 65 daha az yağış düştü. Atatürk Barajı'nda bizim 4 milyar metreküp suya ihtiyacımız var ama sadece 3 milyar metreküp kullanabileceğimiz su var. Bu yüzden Şanlıurfa'dan başlıyoruz, çiftçilerimizle birlikte el ele vererek yağmurlama ve damlama sistemiyle sulama yaparsak bu su yeter. Aksi taktirde bu su yetmez. Dua ediyoruz."

Kaynak: AA