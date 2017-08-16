Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, 73 tesisin temelini atacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, beş günde 1 milyar 648 milyon lira yatırım bedelli 73 tesisin temelini atacak.

Bakan Eroğlu, bugünden itibaren 20 Ağustos'a kadar sürecek ziyaretleri kapsamında Bingöl, Tunceli, Elazığ başta olmak üzere Hakkari, Van, Yozgat, Kırıkkale, Adıyaman, Diyarbakır ve Kayseri illerindeki, 1 milyar 648 milyon yatırım bedelli 73 tesisin temelini atacak.

Temeli atılacak tesisler arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek baraj, içme suyu, gölet, sulama, taşkın koruma tesisleri de bulunuyor. Aynı törenlerde ağaçlandırma ve ormancılık faaliyetleri ile çevre düzenlemesi, alt-üst yapı işleri de başlatılacak.

Yılbaşından bu yana 12 milyar 840 milyon liralık yatırım

Yılbaşından bu yana 53 ilde toplu temel atma merasimlerine katılan Eroğlu, bugün başlayan ve 20 Ağustos Pazar günü sona erecek 10 il ziyareti ile birlikte toplam 12 milyar 840 milyon liralık yatırım bedeline sahip bin 79 tesisin temelini atmış olacak.

Ziyaret ettiği illerde tamamlanmış 402 tesisin hizmete açılması törenlerine de katılan Eroğlu'nun il programları devam edecek.