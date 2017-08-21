Orman köylülerine kredi desteği devam ediyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Kocaeli’de süt sığırcılığı, güneş enerjisi, seracılık, mantolama ve fenni arıcılık başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine yaklaşık 20 milyon TL’den fazla kredi desteği sağlandığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projelerin, ülke genelinde ara vermeden uygulandığı belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının, orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) bu projelerin devam ettiği Kocaeli’de, orman mahallelerinde yaşayan vatandaşlara 2003 yılından bu yana yaklaşık 19 milyon 500 bin TL’den fazla kredi desteği verildiği kaydedildi.

Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projelerin hayata geçirildiğine işaret edilen açıklamada, "Kocaeli’de süt sığırcılığı, güneş enerjisi, seracılık, mantolama ve fenni arıcılık başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine yaklaşık 20 milyon TL’den fazla kredi desteği sağlandı. 2003 yılından bu yana şehirde toplam 2 bin 197 aileye destek veren Bakanlık, 2017 yılında da 100 aileye 1 milyon 400 bin TL destek vermeyi hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bakanlık olarak orman köylülerini düşündüklerini belirterek, onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını ifade etti.

Ayrıca orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını bildiren Eroğlu, bu yıl da bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.