Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2016'da hayata geçirilen "Defne Eylem Planı" gibi uygulamaların kırsal kalkınmanın lokomotifi olacağını belirterek, "2016 yılında üretimi gerçekleştirilen defnenin üretim aşamalarında yer alan orman köylülerine 18,5 milyon lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) uygulanan "Defne Eylem Planı" kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplayıcıların defne alanlarından aşırı ve bilinçsiz faydalanmaları nedeniyle verimli defne alanlarının tahrip olduğu ve yaprak veriminin düştüğünü vurgulayan Eroğlu, "Faydalanılan alanlarda makineli çalışma imkanlarının olmaması, defne alanlarından iç kısımlara ulaşımı sağlayacak yol şebekesinin de yetersizliği bu eylem planının hazırlanmasını zorunlu hale getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

2016 yılında hayata geçirilen Defne Eylem Planı'na ilişkin Eroğlu, "Bu eylem planı ile orman köylümüze ek gelir kapıları açıyoruz. Bu çerçevede 2016 yılında üretimi gerçekleştirilen defnenin üretim aşamalarında yer alan orman köylülerine 18,5 milyon lira kaynak aktardık. Bugüne kadar birçok eylem planı hazırladık ve uyguluyoruz. Bu eylem planının da başarıyla hedefine ulaşacağından hiç şüphem yok. Bu tip uygulamalar kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 22 bin ton üretim gerçekleştirdi"

Açıklamada ayrıca, 2016 yılında yapılan çalışmalarla odun dışı orman ürünler içinde yer alan defneden yaklaşık 22 bin ton üretim gerçekleştirdiği ifade edildi.

2016 ve 2020 yılları arasında uygulanacak bu eylem planı çerçevesinde hedeflerin belirlendiği aktarılan açıklamaya göre, Bakanlık, bu süre zarfında 12 bin 500 dekarlık alanda defne rehabilitasyonu çalışmaları yapacak. Ayrıca bu alanlarda toplanan defnelerin taşınabilmesi için 160 kilometrelik bir yol şebekesi inşa edecek. Diğer yandan eylem planı ile bin dekarlık defne alanı, tohumundan faydalanmak üzere koruma altına alınacak ve 5 bin kişiye eğitim verilerek iç tüketimin artırılmasına yönelik 13 tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecek.

Eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 520 dekar alanda rehabilitasyon çalışması tamamlanarak 22 kilometrelik yol yapıldı. Ayrıca 160 dekar alan defne tohumundan faydalanılmak üzere koruma altına alındı ve 940 kişiye eğitim verildi.

2005 yılı defne ihracat geliri yaklaşık 12 milyon dolar olan Türkiye'nin 2016 yılı ihracat geliri 40 milyon doları aşmış durumda bulunuyor. OGM de defne üretimi ve defnenin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. 2005 yılında OGM'nin 6 bin 436 ton olan defne üretimi 2016 yılında yaklaşık 22 bin tona yükseldi. Bu üretimden ise 1,6 milyon lira gelir elde edildi.

Türkiye'de, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor

Anavatanı Anadolu ve Balkanlar olan defne, Akdeniz bitki örtüsünün karakteristik bitkilerinden biri konumunda bulunuyor. Türkiye'de defne, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'nin bütün kıyı şeridi boyunca yayılım gösteriyor ve bu bitkiye, yaklaşık 600-800 metre yüksekliklerde rastlanıyor. Dünyada ise Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bütün Akdeniz ülkelerinde ve Rusya'nın Karadeniz kıyılarında yetiştirilebiliyor.

Dünya nüfusunun sürekli artması, insan ihtiyaçlarının da artmasına ve çeşitlenmesine yol açıyor. İnsanların besin temini konusunda bilinçlenmeleri, sentetik maddelerden mümkün olduğunca korunma istekleri, ekolojik veya tabiattan toplanan ürünlere olan talebi artırıyor, bu ise odun dışı orman ürünlerine yansıyor. Türkiye'nin odun dışı orman ürünlerinden ve önemli tıbbi aromatik bitkilerinden birisi olan, ayrıca dış ticaretimizde de önemli yer tutan Akdeniz Defnesi de bu talepten nasibini alıyor.