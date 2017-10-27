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Buradasınız : » » Orman köylülerine 14,5 milyar lira ilave gelir sağlandı

Orman köylülerine 14,5 milyar lira ilave gelir sağlandı

Endüstriyel orman üretiminde, ağaç kesimi nakliyesi gibi işlerde, orman köylülerinin işçi olarak çalışmasına imkan tanınarak ek gelir elde etmeleri sağlandı.

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Orman köylülerine 14,5 milyar lira ilave gelir sağlandı

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Son 15 yılda orman köylülerimize 14,5 milyar lira tutarında ilave gelir sağladık." dedi.

Bakanlığın devlet ormancılığından millet ormancılığına geçerek ORKÖY kredi desteği, işletme-pazarlama ve silvikültür faaliyetleriyle orman köylülerine sahip çıktığını vurgulayan Eroğlu, "Orman köylülerine, süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, arıcılık, seracılık, güneş enerjisi gibi alanlarda yüzde 20'si hibe geri kalan kısmı da faizsiz olmak üzere kredi desteğinde bulunduk." dedi.

Eroğlu, "Yine ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra silvikültür diye adlandırılan ormanlardaki bakım ve gençleştirme faaliyetlerinde de orman köylülerini çalıştırdık. Bu çalışmalar kapsamında da son 15 yılda orman köylülerimize 14,5 milyar lira tutarında ilave gelir sağladık. Orman köylülerimizin hayat standartlarını bu tip uygulamalarla yükseltiyoruz ve ormanlar üzerindeki insan baskısını da böylece azaltıyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler: Veysel Eroğlu, orman köylüleri, Arıcılık, seracılık, güneş enerjisi, süt sığırcılığı
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