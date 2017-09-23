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Organize toptan doğalgaz satışında işletim esasları belirlendi

Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası işletim usul ve esasları belirlendi.

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Organize toptan doğalgaz satışında işletim esasları belirlendi

Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası (OTSP), katılımcılarına sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerini ticaret aralığında dengeleme olanağı sağlayacak ve doğalgaz ticaretine ilişkin referans fiyat ve fiyatları belirleyebilecek.

OTSP, piyasa katılımcılarına, ikili anlaşmalarına ek olarak ilgili gün için doğalgaz alım-satımı fırsatı oluşturacak. İletim şirketine şebeke işleyiş düzenlemelerinde belirlenen koşullarla sınırlı olmak üzere sürekli ticaret platformunda işlem yapma imkanı sağlayabilecek.

Etiketler: doğalgaz
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