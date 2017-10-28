Organize sanayi bölgelerinde 12 bin 500 kişiye iş imkanı

OSB'lerle az gelişmiş bölgelerde sanayiyi yaygınlaştırarak istihdam yaratmayı amaçladıklarını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayileşmenin dengeli dağılımıyla düzenli kentleşmenin de sağlanacağını söyledi.

Özlü, bu çerçevede Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 milyon 340 bin metrekarelik alana, Yalova Avrasya Gi̇yi̇m İhti̇sas OSB'yi kurduklarını anımsattı. Tüzel kişilik kazanan söz konusu OSB'nin kurucu ortakları hakkında bilgi veren Özlü, "Yalova Avrasya Gi̇yi̇m İhti̇sas OSB; yüzde 18 katılım payı ve 3 üyeyle Yalova İl Özel İdaresi, yüzde 6 katılım payı ve 1 üyeyle Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, yüzde 76 katılım payı oranı ve 11 üyeyle Avrasya Hazır Giyim Sanayicileri Yatırım ve Kalkınma Derneğinden oluşuyor." dedi.

Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB'nin; hazır giyim, konfeksiyon malzemesi ve makinelerinin imalatı ve tedariğinde faaliyet göstereceğini anlatan Özlü, bölgenin hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin tasarım ve teşhirinde de iddialı olacağını dile getirdi. Özlü, Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle yaklaşık 8 bin 500 kişiye istihdam imkanı yaratılacağına dikkati çekti.

Özlü, her bölgenin ve şehrin ihtiyacına uygun OSB'ler kurabilmek için büyük gayret gösterdiklerini, detaylı ve titiz bir çalışma sonucu buna karar verdiklerini ve harekete geçtiklerini bildirdi.

Bu kapsamda Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 1 milyon 160 bin metrekarelik alana "Elmadağ Mobi̇lyacılar İhti̇sas OSB"yi kurduklarını belirten Özlü, bölgenin kurucu ortaklarının; yüzde 18 katılım payı ve 3 üyeyle Ankara Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, yüzde 13 katılım payı ve 2 üyeyle Elmadağ Belediyesi, yüzde 6 katılım payı ve 1 üyeyle Ankara Sanayi Odası, yüzde 63 katılım payı ve 9 üyeyle Ankara Siteler Mobilyacılar Derneğinden oluştuğunu söyledi.

Özlü, Elmadağ Mobi̇lyacılar İhti̇sas OSB'nin, mobilya üretimi konusunda Türkiye'nin iddialı şehirlerinden Ankara'ya yeni bir soluk getireceğinin altını çizerek, "Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle yaklaşık 4 bin kişiye iş imkanı oluşturmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA