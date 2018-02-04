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Buradasınız : » » Organize Sanayi Bölgeleri 9 bin kişiye istihdam sağlayacak

Organize Sanayi Bölgeleri 9 bin kişiye istihdam sağlayacak

Sanayi Bakanı Özlü, son dönemde Şanlıurfa ve Balıkesir'de kurulan ihtisas organize sanayi bölgelerinin, yaklaşık 9 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını açıkladı.

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Organize Sanayi Bölgeleri 9 bin kişiye istihdam sağlayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgeleriyle (OSB) istihdam politikalarını desteklemeyi, modern, sağlıklı ortamlarda çalışma imkanı sunmayı amaçladıklarını anlattı.

Özlü ayrıca, sanayileşmenin dengeli dağılımıyla şehirlerde düzenli kentleşmeyi sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Özlü, 2023'e kadar sanayide yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli üretim yapısına geçmek istediklerini vurguladı.

Faruk Özlü bu kapsamda sürdürülen faaliyetler neticesinde, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 milyon 350 bin metrekarelik alana Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB 2'yi kurduklarını belirterek, "Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB'nin kurucu ortaklarını, yüzde 32 katılım payı ve 5 üyeyle Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, yüzde 28 katılım payı ve 4 üyeyle Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, yüzde 28 katılım payı ve 4 üye ile Şanlıurfa Ticaret Borsası, yüzde 12 katılım payı ve 2 üyeyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi oluşturuyor" bilgisini verdi.

Söz konusu OSB'nin bölgede ekonomik canlılık sağlayacağını dile getiren Özlü, OSB tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yaklaşık 7 bin kişiye iş imkanı sağlanacağına dikkat çekti.

Özlü, Bakanlık olarak her bölgeye ve şehre ihtiyacına uygun OSB kurabilmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Balıkesir'de 500 bin metrekarelik alana, Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas OSB'yi kurduklarını aktaran Özlü, söz konusu OSB'nin gelecek süreçte yaklaşık 2 bin kişiye istihdam olanağı sunacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, istihdam, bilim, balıkesir
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