Organik kekik çiftçinin umudu oldu

Tıbbi aromatik bitki üretimini artırmak amacıyla 4 yıl önce Uşak Karaahmetli köyünde 10 dekarlık alanda deneme amaçlı kekik üretimine başlandı.

Özellikle kurak bölgelerde tarım yapan çiftçilere tek tek ulaşarak kekikle ilgili bilgi veren ziraat mühendisleri, üreticileri bu ürüne yönlendirdi.

Kekik üretimi, düşük maliyet ve yüksek getiri nedeniyle kısa sürede yaygınlaştı. Bu süreçte üretim yapılan alan da 10 dekardan 2 bin 400 dekara çıktı.

Kilogram fiyatı 7-8 lira

Eşme Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ertan Keleş yaptığı açıklamada, kekikteki düşük maliyetin çiftçiyi cezbettiğini söyledi.

İlçede tahıl ve tütün üretiminin yaygın olduğunu belirten Keleş, "Tütünün getirisi yüksek ancak işçi maliyetleri ağır. Son dönemde kuru tarım yapılan alanlarda kekik üretimi yaygınlaşıyor. Çiftçilerimiz kekiğe yönelmeye başladı. Dekar başına ortalama 130 kilogram kekik üretiliyor. Bu kekiklerin tamamı Avrupa'ya ihraç ediliyor. Kilogramı da 7-8 lira civarında. Önümüzdeki dönemde bölgemizdeki kekik üretiminin 10 bin dekara ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Kekiğin kozmetik ve gıda sanayinde kullanıldığını ifade eden Keleş, ilçede üretilen kekiğin çok kaliteli olduğunu bu yüzden pazar sorunu bulunmadığını dile getirdi.

13 yıl ürün veriyor

Karaahmetli köyünde çiftçilik yapan Durmuş Girgin de bu yıl 120 dekar arazide üretim yaptığını ifade etti.

Kekik fidesinin dikiminden bir yıl sonra ürün verdiğini anlatan Girgin, "İkinci yılda tam verime ulaşıyor. Kekik fidanı 13 yıl ürün veriyor, işçiliği çok kolay ve getirisi yüksek. Organik kekik üretiyoruz ve sadece tarladaki yabani otları çapalıyoruz. Haziran-temmuz aylarında hasadını yapıyoruz. Tarladan kaldırdığımız kekiği kurutup satıyoruz. Oldukça karlı bir iş, bu yüzden buna yöneldim." dedi.

Girgin, çevre köylerde de her geçen yıl kekik üretiminin arttığını belirtti.

Karaahmetli Muhtarı Mustafa Karalar da kekik üretimine bu yıl başladığını belirterek, "Artık tarlada çalışacak işçi bulmak çok zor, bu yüzden kekik bizim için avantajlı. Dikimini yapıyorsunuz sonra işçilik yok denecek kadar az." diye konuştu.

Kaynak: AA