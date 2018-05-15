Organik arıcılara destek geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle organik arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Kovan başına 10 lira ödenecek

Buna göre, organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklemesi ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 10 lira üzerinden ödeme yapılacak.

Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 3 Eylül'den 2 Kasım'a kadar gerekli belgelerle kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

Kaynak: AA