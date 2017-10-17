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Buradasınız : » » Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatı arttı

Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatı arttı

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, "İnşallah bu artışın devamı gelir. Tüm üreticilerimizin beklentisi bu yönde." dedi.

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Orduda serbest piyasada fındık fiyatı arttı

Ordu'da serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 25 kuruş artarak 8,25 liraya yükseldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık fiyatındaki 25 kuruşluk artışın az da olsa sevindirici olduğunu söyledi.

Serbest piyasa fiyatlarının kademeli olarak artmasını beklediklerini ifade eden Soydan, "İnşallah bu artışın devamı gelir. Tüm üreticilerimizin beklentisi bu yönde." dedi.

Soydan, serbest piyasada oluşan fiyatların TMO fiyatlarının üzerine çıkması durumunda üreticilerin tatmin olacağını dile getirerek, "Fiyatların bu seviyelerde olması üreticilerimizin beklentisini kesinlikle karşılamamaktadır. Bunun için de üreticilerin ilk tercihi Toprak Mahsulleri Ofisi olmaktadır." diye konuştu.

Serbest piyasa fiyatlarını yakınen takip ettiklerini ifade eden Soydan, üreticilerin hakkını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Soydan, fındıkta alan bazlı gelir desteği için başvuruların devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Fındık üreticilerinin kendileri için son derece önem arz eden bu ödemeden faydalanabilmek için ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile ziraat odalarına 29 Aralık'a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru yapmayan üreticilerimiz maalesef bu haktan faydalanamayacak."

Etiketler: ordu, fındık fiyatı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği
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