  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Ordu'da fındık toplama tarihleri belli oldu

Kentte fındık toplanmaya sahil kesiminde 8 Ağustos'ta başlanacak.

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Orduda fındık toplama tarihleri belli oldu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan komisyonun fındık toplama tarihlerini tespit için toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ordu'da fındık toplama başlangıç tarihinin sahil kesimi için 8 Ağustos, orta kesim için 15 Ağustos, yüksek kesim için ise 25 Ağustos olarak belirlendiği bildirildi.

Fındık ihraç başlangıç tarihinin ise her kesimin hasat tarihlerinden bir hafta sonrası olarak tespit edildiği vurgulandı.

Etiketler: ordu, fındık toplama tarihleri
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