Ordu'da fındık hasadı erken başladı

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde, sabah erken saatlerde bahçeye giren üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor.

Üreticilerden Necati Kırca, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarından dolayı bahçelerindeki ürünün erken olgunlaştığını belirtti.

Yetkililerin fındık hasat tarihini sahil kesiminde 8 Ağustos olarak açıkladığını ancak bahçelerindeki fındık erken olgunlaştığı için hasada başladıklarını anlatan Kırca, birçok üreticinin de bugün itibarıyla hasada başlamış durumda olduğunu ifade etti.

Necati Kırca, imece usulüyle başladıkları fındık hasadının 10-15 gün kadar sürmesini beklediklerini kaydederek, "Geçen yıla göre ürünümüz yüzde 50 daha fazla diyebiliriz. Fındığımız fazla olduğu için işçi tutmak zorunda kaldık. Bahçede yaklaşık 20 işçi çalıştırıyorum." dedi.

Şahin Köksal ise fındıkta bu yıl rekoltenin iyi olduğunu dile getirerek, "Temennimiz ürünümüzü istediğimiz fiyattan satmak. Beklentimiz fındığın en az 10 liradan satılması. Bu konuda yetkililerden beklentimiz fiyatı düşürmemeleri." ifadesini kullandı.

Fındık hasadının oldukça zahmetli olduğunu belirten Köksal, "Ürünümüzün hasat zamanı geldiği için bahçeye girmek durumunda kaldık. Çok şükür toplanan fındığın miktarı da bizleri çok mutlu etmektedir." diye konuştu.

Hayati Candan da bu yıl fındığın fazla olması nedeniyle ürünlerini mevsimlik işçilere toplattıklarını ifade ederek, sabah saat 08.00'de girdikleri bahçeden saat 18.00'de çıkacaklarını, havaların sıcak olması kendilerini zorlasa da bir ay boyunca buna katlanacaklarını söyledi.

Topladıkları fındığı evlerinin yanındaki harmanda kuruttuktan sonra patozla ayıklayacaklarını anlatan Candan, son olarak iyi bir fiyattan pazara sunmayı temenni ettiklerini kaydetti.

"Lütfen fındığınızı pazara erken indirmeyin"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, erken hasat yapan üreticilere çağrıda bulunarak, "Lütfen fındığınızı pazara erken indirmeyin. Fındık pazara çok erken inerse bu üreticilerin faydasına değil zararına olur. Pazara ne kadar fazla fındık inerse, fiyat da o kadar düşer. Fiyatların arz ve talebe göre şekillendiğini artık bilmeliyiz. Bunun için üreticilerimiz ürünlerini erken pazara indirip, fiyatının düşmesine neden olmasın." şeklinde konuştu.

Akarsu, bahçesinde ürünün olgunlaştığını anlayan üreticilerin hasat yapmalarının doğru olduğunu da ifade etti.