Ordu'da fındık 8,50 liradan işlem gördü

Ordu'da serbest piyasada geçen hafta 8 liradan işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 8,50 liraya yükseldi.

Altınordu Ziraat Odası Selami Akarsu, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık fiyatında az da olsa artış olduğunu söyledi.

Serbest piyasada fındık fiyatının 50 kuruş arttığı bilgisini veren Akarsu, "Fındığın randımanına göre fiyat yukarı da çıkabiliyor, aşağıda düşebiliyor." dedi.

Kent genelinde fındık fiyatının ortalama 8,50 liradan işlem gördüğünü aktaran Akarsu, "Temennimiz bu artışın devam etmesi yönünde. Bu sezon en büyük sıkıntımız emanete verilen fındık miktarının yine fazla olması. Bundan dolayı istediğimiz fiyat artışı gerçekleşmiyor." diye konuştu.

TMO 20 bin ton fındık aldı

Akarsu, yaklaşık bir ay önce piyasaya giren Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ise şu ana kadar yaklaşık 20 bin ton fındık alımı yaptığı bilgisini de vererek, "TMO yetkililerinden aldığımız bilgiye göre TMO günlük 2 bin ton civarında alım yapabiliyor. Ayrıca şu anda 35 noktada alımlar gerçekleşiyor. Yaptığımız çalışmalar sonucu bu alım noktalarının sayısını da her geçen gün artırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TMO'dan randevu almak isteyen üreticilere oda olarak yardımcı olmaya hazır olduklarını da vurgulayan Akarsu, "Hiçbir üreticimizin mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Zaten TMO yetkilileri de üreticilerden tüm fındığı almaları noktasında garanti vermişlerdir. Bizde ziraat odaları olarak üreticilerimize destek olmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akarsu, TMO'da ilk günlerde yaşanan sorunların daha yaşanmadığına da dikkati çekerek, "Zaten çatlak oranı 2'den 7'ye, çürük oranı ise 3'den 5'e çıkarılmıştı. Şu anki gözlemlerimize göre hiçbir üreticimiz TMO'nun kapısından geri dönmüyor. TMO'dan randevu alan tüm üreticilerimiz ürünlerini rahatlıkla satabiliyor." dedi.

Selami Akarsu, TMO tarafından üreticilere her çarşamba günü ürünün bedeli olan paralarının ise hesaplarına yatırıldığını sözlerine ekledi.