Ordu'da bal tesisinde test üretimi başladı

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarında test üretimine başlandı.

Enstitü tarafından yürütülen ve yaklaşık 10 milyon avro bütçeli "Arım Balım Peteğim” projesi kapsamında, bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı inşa edildi.

Vali Seddar Yavuz, enstitüsü içinde yapımı tamamlanan ve test üretimine başlanan tesis ile laboratuvarları inceledi.

Enstitü kampüsünde 4 bin 700 metrekarelik alan üzerine kurulan bal paketleme tesisinin ünitelerini ve analiz laboratuvarını gezen Yavuz, tesis ve laboratuvar hakkında enstitü müdürü Feyzullah Konak'tan bilgi aldı.

Vali Yavuz, tesisin, makine ve ekipman montaj işlemlerinin tamamlandığını belirterek, tesisin deneme üretimine başladığını görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Enstitü müdürü Konak ise analiz laboratuvarlarında, Türkiye'deki en gelişmiş analiz cihazlarının bulunduğunu ve baldaki kalıntı ile diğer analizlerin rahatlıkla yapılabileceğini anlattı.

Türkiye'nin bal üretiminde dünyada ikinci, Türkiye'de ise Ordu ilinin birinci sırada olduğunu anımsatan Konak, 1994 yılında kurulan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünün, arıcılık sektöründe Türkiye'deki tek enstitü olduğunu ifade etti. Konak, projeler, eğitim ve yayın çalışmaları ile üretim faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.