Ordu şehir hastanesine 2020 yılı sonunda kavuşacak

Ordu'da yaptırılacak şehir hastanesinin ön yeterlik ihalesinin sonuçlandı. Başvuruda bulunan 11 firmadan 10'u ön yeterlilikten geçti.

Sağlık Bakanlığından, Ordu Şehir Hastanesi ön yeterlilik ihale sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce Ordu'da yaptırılacak şehir hastanesinin ön yeterlik ihalesinin sonuçlandığı belirtildi.

Buna göre, 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi ön yeterlik ihalesine toplam 11 firma başvuru yaptı. İncelenen başvuru dosyalarından 10'u ön yeterlilikten geçti.

Ordu Şehir Hastanesi için ilk teklifler 8 Ekim'de alınacak. Hastanenin 2020 yılı sonu veya 2021 yılı başında hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA