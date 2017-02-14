Opel’in Peugeot'ya satılacağı iddia ediliyor

Otomobil üreticileri General Motors (GM) ve Peugeot Societe Anonyme (PSA) Grubunun, GM'nin yan kuruluşu Opel'in PSA Grubu'na satılması konusunda görüşmeler yaptıkları öne sürüldü.

Alman basınında yer alan haberlerde, bünyesinde Peugeot, Citroen ve DS modellerini bulunduran Fransız PSA Grubu’nun, Opel’in satın alımı konusunda ABD’li otomobil üreticisi GM ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Alman basınında geniş şekilde yer alan haberlerde, görüşmelerin başarıyla sonuçlanması durumunda söz konusu satın alma işleminin birkaç gün içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.

PSA sözcüsünün, şirketin ortaklığını derinleştirmek için ABD'li otomobil üreticisi ile görüşmeler yaptığını doğruladığı ifade edilen haberlerde, PSA'nın yüzde 14'ünü elinde tutan Fransız hükümetinin ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadığı vurgulandı.

Söz konusu gelişmenin ardından Peugeout firmasının Paris borsasında işlem gören hisselerinin yüzde 4,4 arttığı aktarılan haberlerde, Opel'in alınmasıyla PSA'nın, rakibi Renault'yu geçerek Volkswagen'in ardından Avrupa'daki ikinci büyük otomobil grubu olacağı kaydedildi.

Haberlerde ayrıca yaklaşık 90 yıldan bu yana GM'nin yan kuruluşu olan Opel'in, 1999 yılından bu yana hedefllerini tutturamadığı ve zarar ettiği vurgulandı.

Opel ile Peugeout uzun yıllardır bazı modelleri beraber üretiyor ancak konuya ilişkin, Opel tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.