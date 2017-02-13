OPEC’in petrol üretimi ocak ayında geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük petrol üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre 890 bin varil azalarak 32 milyon 140 bin varile geriledi.

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, ocakta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1 milyon 290 bin azalışla 95 milyon 820 bin varile indi. Ocakta küresel petrol arzı 2016 yılı ocak ayına göre 460 bin varil geriledi.

OPEC'in ham petrol üretimi, ocakta bir önceki aya göre günlük 890 bin varil azalışla 32 milyon 140 bin varil oldu. OPEC'in üretimini düşürmesiyle, ocakta küresel petrol üretimindeki payı bir önceki aya kıyasla yüzde 33,5'e geriledi.

Kasım 2016'da, OPEC'in 171. Olağan Toplantısı'nda OPEC üyesi ülkeler, günlük petrol üretim seviyesini 32 milyon 500 bin varile düşürme kararı almıştı.

Ocakta, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya, Libya ve İran'da artarken, en büyük düşüş Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşandı.

Nijerya'da günlük üretim ocakta bir önceki aya göre yaklaşık 102 bin varil artış gösterdi. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise ocakta bir önceki aya göre petrol arzı 496 bin varil düşüşle 9 milyon 946 bin varile geriledi. Kartelin ikinci büyük üreticisi Irak ise ocakta günlük üretimini 165 bin varil düşürdü.

Bu yıl OPEC ham petrol talebi, geçen yıla göre günlük 800 bin varil artarak 32 milyon 100 bin varile ulaşacak. OPEC dışındaki ülkelerin bu yılki petrol arzı geçen yıla göre günlük 240 bin varil artarak 57 milyon 440 bin varili bulacak.

Bu yıl küresel petrol talebi ise geçen yıla göre 1 milyon 190 bin varil artışla günlük 95 milyon 810 bin varile ulaşacak.

Bu arada, dünyada toplam sondaj kulesi sayısı ocakta bin 992 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 546'sı OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.